Câțiva pedeliști sunt acuzați de acțiuni ”în stil mafiot”

Președintele PNȚCD, Aurelian Pavelescu, face o serie de dezvăluiri-bombă despre o serie importantă de lideri ai PDL, în prezent membri importanți ai noului PNL. Pavelescu spune că are dovezi că respectivii pedeliști au încercat să preia PNȚCD în stil mafiot. Este vorba de Andrei Chiliman, prim-vicepreședinte PDL, Vlad Moisescu, prim-vicepreședinte al PDL București, deputatul Diana Tușa, ”o invenție politică a binomului Chiliman - Moisescu, sau mâna dreaptă a edilului Sectorului 1 (Andrei Chiliman), Ioana Costescu”. Pavelescu a povestit cum i-a primit în partid pe aceștia, în urmă cu mai bine de un an, și au plecat intempestiv după ce ”au încercat să preia PNȚCD în stil alba-neagra de Ferentari”. Țărănistul spune că Moisescu și-ar fi confecționat o ștampilă falsă și ar fi angajat partidul în plăți neautorizate, semnând în fals documente ale partidului și fraudând legea și statutul formațiunii fără știrea lui: ”Și-a folosit propriile firme ca paravan pentru escrocarea PNȚCD”. Pavelescu spune că este foarte posibil ca Moisescu să intre la închisoare, căci ”infracțiunile sunt dovedite fără dubiu, negru pe alb”. Mai mult, el spune că același Moisescu a folosit ”cârtițe din media” pentru a lovi în el și în partid ”cu metode securiste”. Pavelescu se întreabă ”câți or fi căzut victime ale acestor parazitări cu relații sus-puse” și spune că îi este milă de Chiliman, ”o păpușă în mâinile acestora”.