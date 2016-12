CA SUFFIT!

Iritarea autorităţilor şi a unei părţi a mass media române în faţa declaraţiilor politicianiste, dar în egală măsură, să recunoaştem, lipsite de menajamente şi ipocrizie, ale ministrului francez de Interne ar fi plauzibile dacă am crede că nici unii, nici alţii din cei menţionaţi nu au călătorit vreodată la Paris. Şi n-au fost agresaţi de imaginea copleşitoare a cerşetorilor şi ciorditorilor, dacă nu de origine etnică certă, măcar buni vorbitori de limbă română!? O fi vorba de indieni parsi, afgani şi pakistanezi care, ai naibii perverşi, au învăţat româneşte cât să deruteze bietul cetăţean francez, căruia-i dispare mobilul din buzunar, poşeta din maşină sau banii de pe cardul clonat cu „crocodilu’” montat pe bancomat. Fiindcă onor UE şi CNA (a se citi Consiliul Neroziei Audiovizuale) ne-au învăţat şi ne obligă să nu mai precizăm la TV originea etnică a infractorilor. Or, din punctul ăsta de vedere, ministrul francez de Interne s-a conformat şi ne-a făcut români la grămadă, când a vorbit de-a zecea parte a infractorilor din Hexagonul zilelor noastre! Parşiv, prezentatorul ştirilor TVR a observat maliţios că, prin deducţie, nouă zecimi din infractorii Franţei sunt deci francezi, dar a refuzat să observe că nicio altă zecime, aidoma celei româneşti, nu-s nici marocani, nici algerieni sau corsicani, cum firesc ne-ar duce gândul, păstrând proporţiile!? Şi mai „inteligent”, ditamai şeful Poliţiei Române şi-a dat şi el cu expertiza, afirmând că infracţiunile „halor” noştri sunt doar de vitrină, adică cele mai vizibile, dar şi mai supărătoare, ca picătura chinezească: cerşetorie şi ciordeală infantilă, trafic de persoane, proxenetism şi prostituţie. Adică, slavă Domnului, Pardallian de Dâmboviţa şi ai lui nu sparg bănci, nu deturnează avioane şi nu aruncă tureffeluri în aer, deci n-ar trebui franţujii să se aia pe dumnealor atâta. Şi că tot ei, balzacii, sunt de vină, că legea lor le interzice să expulzeze, înapoi în Rrromânia, puradeii prinşi cu mâna la portofel. Imaginaţi-vă, măcar pentru exerciţiu şi savoarea imaginii, un Bucureşti asaltat de copii francezi care cerşesc în intersecţii, spală parbrize şi subtilizează portmonee, genţi şi telefoane. I-ar trece cineva cu vederea, nu ani de zile, ci numai câteva zile, doar de dragul francofoniei!?