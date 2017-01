Cabaline devenite agresive şi-au atacat stăpînii

În doar cîteva ore, duminică după-amiază, doi bărbaţi din satul Arsa şi un altul din Seimenii Mici au fost muşcaţi de cai, care au manifestat un comportament neobişnuit de violent. Potrivit cms. Adrian Carapcea, şeful Biroului de Poliţie Rurală Mangalia, în jurul orei 18.00, Florin Stamate, din satul Arsa, comuna Albeşti, a vrut să-şi adape calul la fîntîna din faţa casei, cînd a fost atacat de armăsarul de şase ani. Animalul l-a muşcat pe bărbat de gît, l-a trîntit la pămînt şi l-a lovit cu copitele în piept. În încercarea de a-l scăpa pe bărbat, Ştefan Mocanu, cumnatul victimei, a luat o piatră şi a lovit animalul în cap, gest care l-a întărătat şi mai tare pe armăsar, care l-a muşcat de piept şi l-a trîntit la pămînt. Ştefan Mocanu a reuşit să scape de animal refugiindu-se sub căruţa trasă în faţa porţii. Într-un sfîrşit, animalul a fugit pe cîmp. „Calul era rău de cînd l-am cumpărat. Mai dădea să mă muşte, dar îl linişteam cu bătaia. Duminică seara a fost altă poveste. Iar dacă nu eram ajutat de cumnat şi de vecini, cred că mă omora”, a declarat Florin Stamate. Potrivit oamenilor legii, la faţa locului au fost chemaţi medicul veterinar, asistenta şi inspectorul sanitar veterinar din comună, care au considerat că animalul a turbat şi, pentru siguranţa localnicilor, s-a dispus uciderea lui. În jurul orei 21.00, un vînător a executat animalul, trăgîndu-i un glonţ în cap. Un eveniment similar a avut loc tot duminică seara, de data aceasta însă în localitatea Seimenii Mici. Grigore Dumitru, proprietarul a 600 de oi, a vrut să înhame calul la căruţă, pentru a pleca de la stînă. „În momentul în care i-am pus căpăstrul, animalul m-a muşcat de antebraţul drept, zdrobindu-mi şi smulgîndu-mi muşchiul. Calul meu are cinci ani, iar eu l-am cumpărat în urmă cu trei ani. Nu am avut probleme cu el pînă săptămîna trecută, cînd a încercat să mă muşte pentru prima oară. Cînd mă voi face bine, am să cer autorităţilor să-l împuşte, deoarece aşa cum m-a muşcat pe mine ar putea să muşte orice copil pe lîngă care trece”, a declarat Grigore Dumitru, de pe patul spitalului. Potrivit medicilor, bărbatul care a fost internat în Secţia de Chirurgie Plastică, va fi supus unei intervenţii chirurgicale.

Conform opiniilor medicilor veterinari, agresivitatea cabalinelor ar putea fi provocată de temperaturile ridicate din ultima vreme.