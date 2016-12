Cabina de telefon, înlocuită de wireless

Primarul din New York, Bill de Blasio, este pe cale să pornească o adevărată revoluţie în sistemul de comunicaţii al oraşului. Acesta intenţionează să înlocuiască vechile cabine telefonice publice. În locul acestora vor fi locaţii în care va exista internet wireless gratuit, de unde utilizatorii de telefoane inteligente pot efectua apeluri prin internet. Potrivit statisticilor, în New York sunt peste 7.000 de cabine telefonice. Prin înlocuirea acestora va fi realizată una dintre cele mai mari reţele wireless din SUA. Primăria metropolei americane ar urma să încaseze peste 17 milioane de dolari în fiecare an de pe urma acestor locaţii wireless.