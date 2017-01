Cadanțu, eliminată în primul tur la Mamaia

A patra ediție a turneului feminin de tenis Pro Circuit Mamaia Idu Trophy Comvex 2014, competiție organizată de Tenis Club Idu Mamaia şi Federaţia Română de Tenis, inclusă în Pro Circuit ITF şi dotată cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari, a debutat, ieri, în forță, la baza sportivă Tenis Club Idu, situată pe malul lacului Siutghiol din stațiunea Mamaia. Cotată cu șansa a doua la câștigarea trofeului, Alexandra Cadanțu (174 WTA) a părăsit competiția încă din primul tur, retrăgându-se din cauza unei accidentări la scorul de 3-4 în primul set al partidei cu Elizaveta Ianchuk (Ucraina, 452 WTA). Tot în runda inaugurală au cedat alte două jucătoare din România, Cristina Ene (682 WTA), beneficiara unui wild-card, învinsă de Tereza Mrdeza (Croația, 256 WTA), cap de serie nr. 8, cu scorul de 7-6 (7/2), 6-3, și Raluca Elena Platon (552 WTA), eliminată de Giulia Gatto-Monticone (Italia, 246 WTA), cap de serie nr. 5, cu scorul de 7-5, 6-1. Singurul succes românesc în proba de simplu a venit din partea Patriciei Țig (306 WTA), care s-a impus clar în duelul cu Arabela Fernandez Rabener (Spania, 489 WTA), cu scorul de 6-0, 6-2. Azi, începând cu ora 10.00, sunt programate și celelalte meciuri din runda inaugurală a probei de simplu, urmând să intre în luptă și principala favorită, Cristina Andreea Mitu (164 WTA).

TURNEU ÎN CREȘTERE. Organizatorii au anunțat că finala de dublu va avea loc vineri, urmând ca ultimul act al probei de simplu să fie programat duminică. „Nivelul turneului a crescut de la an la an, iar la această ediție, primele trei favorite sunt în Top 200 WTA. Sperăm ca trofeul să fie câștigat de o jucătoare din România, așa cum s-a întâmplat la ediția trecută (n.r. - s-a impus Cristina Dinu). În tribune vor fi prezenți mulți dintre copiii constănțeni care practică tenisul și așteptăm o afluență mare de spectatori, intrarea fiind liberă”, a declarat Alina Idu, unul dintre organizatorii turneului. „Este al doilea turneu ca valoare din România, iar prin punctele oferite dă șansa jucătoarelor mai tinere să urce în clasamentul mondial. Pot spune că baza sportivă este cea mai frumoasă și cea mai funcțională din țară, iar echipa organizatorică se achită foarte bine de sarcini. La start sunt prezente mai multe jucătoare care au fost în calificări la US Open”, a adăugat Dan Nicolae, supervizorul ITF al turneului. „Ca în fiecare an, DJST este partener la evenimentele organizate la Tenis Club Idu. Sperăm ca vremea să țină cu noi și ploaia să ne ocolească”, a spus Emil Ionescu, reprezentant DJST.