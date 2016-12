Cadavrul unei fete, găsit în Canal

Poliţiştii constănţeni au fost anunţaţi, ieri dimineaţă, că pe apa Canalului Dunăre - Marea Neagră, în dreptul localităţii constănţene Castelu, pluteşte un cadavru. Descoperirea a fost făcută de un grup de muncitori care tăiau via. „Am văzut că pluteşte ceva pe apă, la aproape cinci metri de mal, şi i-am zis colegului că parcă ar fi un manechin. Am aruncat cu o piatră în apă şi în momentul în care s-a întors am văzut că este vorba de un cadavru, iar apoi am sunat la Poliţie“, a declarat Ovidiu Sava, în vârstă de 21 de ani. Pentru aducerea trupului neînsufleţit la mal a fost necesară intervenţia pompierilor din cadrul Detaşamentului Medgidia. „A fost o misiune uşoară. Am adus trupul neînsufleţit la mal cu ajutorul unie frânghii. Am constatat că trupul îi aparţine unei tinere care a decedat de cel mult două luni“, a declarat lt. Lucian Crăciun, din cadrul Detaşamentului Medgidia. Având în vedere că existau suspiciuni cu privire la cauzele morţii, a fost chemată şi o echipă de criminalişti şi specialişti ai Serviciului de Medicină Legală din Constanţa. „Am fost sesizaţi că, la kilometrul 34, în dreptul localităţii Castelu, se află un cadavru. Am constatat că este vorba de o tânără, însă nu am găsit documente de indentitate asupra acesteia. Deocamdată nu ne putem pronunţa dacă este vorba de crimă sau suicid“, a menţionat cms. şef Traian Bureţea, şeful Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Secţiei Regionale a Poliţiei Transporturi Constanţa. Din primele cercetări efectuate, medicii legişti spun că nu au fost descoperite urme de violenţă pe cadavru. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morga Spitalului Medgidia pentru efectuarea necropsiei şi stabilirii cauzelor morţii. Odată cu demararea cercetărilor, anchetatorii au stabilit că victima este Ghiulderen Derviş, de 15 ani, din Medgidia, care a dispărut de la domiciliu pe 3 martie a.c. La data dispariţiei, membrii familiei spuneau că tânăra ar fi fugit în localitatea Făurei împreună cu prietenul ei.