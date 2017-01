Cadetele şi junioarele, evoluţie bună la CE de tenis de masă

Evoluţia sportivilor români în Slovacia, la Bratislava, la a 50-a ediţie a Campionatelor Europene de tenis de masă, competiţie rezervată cadetelor, cadeţilor, junioarelor şi juniorilor, este una foarte bună în probele individuale. Reprezentanţii României continuă lupta pentru medalii, duminică după amiază fiind programate finalele. Dar iată rezultatele înregistrate de sportivii noştri.

În întrecerea cadetelor - la simplu: Cristina Hîrîci- Ksenia Grigorieva (Rusia) 4-1 (10, -6, 3, 6, 6); Andrada Vincze - Dagmar Blaskova (Cehia) 4-0 (5, 5, 5, 6); Camelia Postoacă - Sofia Polcanova (Moldova) 4-2 (7, -10, 4, 5, -9, 5); Bernadette Szocs - Patricia Fernandez (Spania) 4-2 (-8, 6, 8, -9, 4, 12). Sîmbătă, de la ora 13.20, Cristina Hîrîci o va întîlni pe Polina Trifonova (Rusia), Andrada Vincze pe Marine Pavot (Franţa), Camelia Postoacă pe Krisztina Ambrus (Ungaria), iar Bernadette Szocs pe Sabine Winter (Germania). La simplu cadeţi: Hunor Szocs - Dragan Subotic (Serbia) 4-0 (7, 8, 7, 5). La cadete dublu: Cristina Hîrîci - Bernadette Szocs vs. Kristyna Mikulcova (Cehia) - Karina Kovacs (Austria) 3-1 (6, 2, -9, 7); Camelia Postoacă - Andrada Vincze vs. Patricia Fernandez - Constanza Martinez (Spania) 2-3 (-8, 6, -5, 6, -2). La cadeţi dublu: Hunor Szocs - Paul Evans (Anglia) vs. Matej Mucha - Andrej Slovacik (Slovacia) 3-0 (8, 5, 7). La dublu mixt: Cristina Hîrîci - Gavin Evans (Anglia) vs. Tomaz Pelcar - Nico Pavlin (Slovenia) 3-0 (9, 0, 5); Camelia Postoacă - Răzvan Gălăţan vs. Eleni Georgiadou - Georgios Fragoulis (Grecia) 3-2 (7, -5, -9, 6, 9); Bernadette Szocs - Hunor Szocs vs. Mercedesz Nagyvaradi - Martin Palatinus (Ungaria) 3-0 (5, 5, 5).

În întrecerea junioarelor - la simplu: Eliza Samara - 4-0 (7, 6, 4, 8) cu Egle Stuckyte (Lituania); Irina Hoza - 4-3 (-6, 6, -6, 8, 7, -6, 6) cu Hana Matelova (Cehia); Ioana Ghemeş - 4-2 (-9, -11, 6, 13, 4, 4) cu Alexa Szvizacs; Andreea Dospina - 2-4 (-12, -9, 8, 9, -10, -8) cu Renate Stahr (Germania); La dublu junioare: Eliza Samara - Ekaterina Kolodyaznaya (Rusia) - 3-0 (4, 6, 1) cu Ieva Venslaviciute - Egle Stuckyte (Lituania) şi 3-0 (5, 10, 7) cu Kristin Fatoric şi Martin Fajmut (Slovenia); Irina Hoza - Andreea Dospina - 3-1 (4, -9, 4, 9) cu Robin Moret - Davina Stalder (Elveţia) şi 0-3 (-6, -10, -8) cu Anna Zak şi Katarzyna Grzybowska (Polonia); Ioana Ghemeş - Ana Maris Sebe vs. Pernille Agerholm - Kimmie Sorensen (Danemarca) 1-3 (9, -8, -8, -6). La dublu juniori: Mihai Sîrgu şi Alexandru Petrescu - 3-1 (-9, 5, 11, 5) cu David Meads (Anglia ) - Andras Turoczi (România) şi cu 2-3 (-8, 4, -13, 5, -6) cu Ivo Silva şi Andre Silva (Portugalia); Radu Voinea şi Daniel Reed (Anglia) - 3-0 (2, 6, 9) cu Mattias Karlsson (Suedia) şi Yves Goyens (Belgia) şi 1-3 (-6, -8, 7, -5) cu Borna Kovac şi Ivan Slavic (Croaţia). La dublu mixt: Eliza Samara şi Paul Drinkhall (Anglia) - 3-0 (4, 7, 5) cu Rebecca Russel - Craig Howieson (Scoţia) şi 3-0 (6, 5, 9) cu Monika Molnar - Bojan Crepulja (Serbia); Ana Maria Sebe şi Mihai Sîrgu - 3-2 (7, -9, 2, -6, 7) cu Teresa Pereira - Ivo Silva (Portugalia) şi victorie prin abandon în partida cu Lejla Ahmic - Elvis Mujic (Bosnia-Herţegovina); Andreea Dospina şi Martin Storf (Austria) 3-0 (5, 5, 5) cu M. Skukas - I. Venslaviciute (Lituania); Irina Hoza - Lorencio Lupulesku (Serbia) - 3-1 (-8, 6, 8, 5) cu Alena Dubkova - Serghei Kulpeksha (Belarus) şi 3-2 (-8, 5, -8, 4, 1) cu Marta Alech şi Alvaro Robles (Spania); Ioana Ghemeş - Radu Voinea - 3-1 (-9, 12, 8, 8) cu Angela Kurmelova - Vladislavs Agurjanovs (Letonia) şi 3-2 (-4, 7, -10, 13, 5) cu Carmen Solichero şi Endika Diez (Spania).