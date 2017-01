Cadeţii constănţeni au cucerit 14 medalii la Naţionale

Săptămâna aceasta, sala de sport de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanţa a găzduit Campionatele Naţionale de haltere rezervate cadeţilor (sportivi cu vârsta între 13 şi 15 ani), dar şi Concursul Naţional pentru copii între 10 şi 12 ani. La a doua competiţie au participat copii incluşi în programul cu finanţare nerambursabilă „Pierre de Coubertin”, organizat de Ministerul Tineretului şi Sportului în şase centre din ţară, inclusiv la Constanţa. „MTS a finanţat pregătirea a patru sportivi şi a unui antrenor, care i-a selecţionat şi i-a pregătit pentru performanţă. Eu am făcut selecţie în judeţ şi am văzut peste 2.000 de copii, dintre care am selecţionat 11. Aceştia 11 au făcut vizita medicală la INMS şi au mai rămas nouă: patru dintre ei au intrat în programul „Pierre de Coubertin”, iar pe ceilalţi i-am antrenat la LPS. La această competiţie s-a verificat doar tehnica sportivilor, clasamentul fiind alcătuit în funcţie de acest criteriu. În septembrie, la Arad, va fi organizat un alt concurs, în care va conta şi greutatea pe care o ridică fiecare sportiv”, a declarat Angheluş Beşleagă, antrenor de haltere la LPS şi la CS Farul Constanţa.

Sportivii constănţeni au reuşit clasări foarte bune la acest concurs naţional. Dintre halterofilii antrenaţi de Angheluş Beşleagă, Georgiana Palangă (Farul, categoria 28 kg), Ionuţ Arsu (Farul, 40 kg), Albert Mărgăritescu (Farul, 56 kg), Lăcrămioara Voicu (LPS, 40 kg) şi Mihai Bazargic (LPS, 36 kg) s-au clasat pe primul loc, Narcis Chiujdea (Farul, 28 kg) şi Cătălin Beşleagă (LPS, +56 kg) au ocupat locul 3, iar George Beşleagă (LPS, 50 kg) s-a clasat al 5-lea (ultimii doi sunt nepoţii antrenorului!). Iată şi poziţiile ocupate de sportivii de la Farul antrenaţi de Aurel Tătaru: locul 1 pentru Ştefania Morar (32 kg) şi Matyas Leţa (+56 kg), locul 3 pentru Darius Tătaru (45 kg, fiul antrenorului) şi locul 4 pentru Ionuţ Morar (36 kg, este fratele Ştefaniei).

La Campionatele Naţionale pentru cadeţi, micii halterofili constănţeni au cucerit 14 medalii. Alexandra Dumitrescu (LPS, antrenor A. Beşleagă) a obţinut trei medalii de aur la categoria 63 kg, la stilurile smuls şi aruncat precum şi la total, la fel ca George Gîlcă (LPS, antrenor Mircea Roşu) la categoria 69 kg. Cătălina Chicioreanu (Farul, 44 kg, antrenor A. Beşleagă) a obţinut trei medalii de argint, iar Alexandru Paliciuc (Farul, 85 kg, antrenor A. Tătaru) a cucerit trei medalii de bronz. În fine, Bianca Dumitrescu (Farul, antrenor A. Beşleagă) a obţinut argintul la categoria 40 kg, stilul smuls, iar Cosmin Sava (Farul, 56 kg, antrenor A. Beşleagă) a cucerit bronzul la smuls. „Bianca Dumitrescu ar fi luat şi ea trei medalii de aur, însă timp de o lună şi jumătate nu s-a antrenat deloc, fiind bolnavă, internată în spital. Rezultatele sunt bune, dacă ne gândim că mulţi dintre ei sunt practic începători, iar acesta a fost primul lor concurs important din carieră”, a explicat Angheluş Beşleagă, cel care a fost şi principal organizator al competiţiei, sprijinit de cluburile LPS şi Farul. „Conducerea federaţiei ne-a felicitat pentru organizare şi pentru modul cum a arătat sala de concurs. Am pus şi bani de la mine pentru cele necesare, mai ales că unul dintre sponsori a promis că mă ajută şi nu s-a mai ţinut de cuvânt. Am vrut ca totul să arate cât mai bine şi mulţumesc conducerilor de la Liceul cu Program Sportiv şi de la CS Farul pentru ajutorul lor”, a mai spus antrenorul constănţean.