Cadetul constănțean Cristi Pletea, învingător la Europa Top 10 la tenis de masă

La sfârșitul săptămânii trecute, în Sala „Romeo Iamandi” din Buzău, a avut loc unul dintre cele mai prestigioase concursuri de tenis de masă de pe „bătrânul continent”, Europa Top 10, la care au participat cei mai buni juniori și cadeți, atât la feminin, cât mai la masculin. În competiția cadeților, constănțeanul Cristian Pletea a reușit o performanță de senzație, păstrând trofeul câștigat anul trecut. Sportivul pregătit de Stelian Hașoti și legitimat la LPS „Nicolae Rotaru” a obținut opt victorii și a pierdut ultimul meci disputat. „Am câștigat competiția, înregistrând un singur eșec, chiar în runda finală. Pentru mine a fost un turneu bun. Sunt fericit, dar simt un pic de dezamăgire pentru că am pierdut în fața francezului. Am aplicat o tactică greșită, dar voi continua să mă pregătesc și sper ca data viitoare să înving. Mi-aș fi dorit să închei competiția cu un succes, mai ales că ne vom întâlni de multe ori pe viitor și nu vroiam să aibă un avantaj moral asupra mea. Știam încă de la început că este principalul meu adversar, alături de colegul meu de la club, Rareș Sipoș. Am mai avut parte de un meci greu, în confruntarea cu suedezul Truls Moregard, în fața căruia am câștigat, în decisiv, cu 16-14”, a spus Pletea, liderul mondial în clasamentul cadeților.

Constănțeanul a revenit în urmă cu două săptămâni din China, unde a luat parte la un cantonament de pregătire alături de sportivi asiatici. „Am stat timp de opt zile într-un centru de pregătire din China și a fost o experiență interesantă. Nu este prima oară, pentru că anul trecut am mai fost la Shanghai, împreună cu Sipoș. Ne-au ajutat aceste stagii pe amândoi să ne îmbunătățim jocul”, a explicat Pletea.

Rezultate înregistrate de Pletea la Buzău: 4-1 cu Rareș Sipoș, 4-1 cu Damien Llorca (France), 4-0 cu Ioannis Sgouropoulos (Greece), 4-0 cu Matteo Mutti (Italy), 4-1 cu Artem Dvoynikov (Russia), 4-1 cu Cristian Chiriță (Moldova), 4-3 cu Truls Moregard (Sweden), 4-2 cu Medardas Stankevicius (Lithuania) și 2-4 cu Irvin Bertrand (France).

Celălalt reprezentant al României în întrecerea cadeților, Rareș Sipoș, care evoluează în Superliga Națională pentru CS Top Spin 08 Constanța, a încheiat pe locul 8, cu 3 victorii și 6 înfrângeri. La cadete, prima poziție a fost ocupată de Andreea Dragoman, cu nouă succese din tot atâtea dispute, la juniori, Alexandru Manole s-a clasat pe locul 8, cu 2 victorii și 6 eșecuri, iar la junioare, Adina Diaconu a terminat pe 5, cu 5 succese și 4 înfrângeri.

