Cadou de ceară pentru Brad Pitt

Celebrul actor american Brad Pitt a împlinit, ieri, vârsta de 50 de ani, iar muzeul „Madame Tussauds“ din Londra i-a marcat aniversarea cu o nouă statuie din ceară a starului hollywoodian, prezentată alături de o statuie a logodnicei sale, Angelina Jolie. Evenimentul a avut loc la opt ani după ce versiunile originale şi-au făcut debutul în muzeul londonez. Noile statui sunt îmbrăcate cu ţinute vestimentare făcute celebre de cei doi actori americani pe covorul roşu. Astfel, statuia Angelinei Jolie poartă o rochie inspirată de acelea pe care actriţa americană le-a purtat la gala de decernare a premiilor Oscar din 2012 şi la gala Golden Globes din acelaşi an. Stephen Mansfield, sculptorul care a realizat noile statui, a spus că acestea le înlocuiesc pe cele vechi de opt ani şi prezintă câteva actualizări notabile, fără a fi însă exagerate.

Ziua de ieri a marcat şi aniversarea lui Keith Richards, chitarist de legendă şi membru fondator al trupei britanice The Rolling Stones, care a împlinit 70 de ani. Acesta şi-a serbat ziua de naştere pregătind un nou turneu alături de eternul său tovarăş de drum, nu mai puţin celebrul şi excentricul Mick Jagger. Keith Richards a sărbătorit nu doar împlinirea vârstei de 70 de ani, aşa cum a făcut-o deja şi Mick Jagger la sfârşitul lunii iulie, ci şi 30 de ani de căsătorie cu fostul top-model Patti Hansen, cu care are două fiice, Theodora şi Alexandra. Artistul britanic are alţi trei copii dintr-o relaţie precedentă cu actriţa Anita Pallenberg. Bentiţă pe cap, cămaşă descheiată, voce cavernoasă şi un chip marcat de numeroşii ani de excese: fizicul lui Keith Richards întruchipează însăşi esenţa rock and roll-ului. Cu o zi înainte de această dublă aniversare, pagina oficială de internet a artistului îi invita pe toţi fanii acestuia să scrie comentarii drept ”cadouri” pentru celebrul chitarist.