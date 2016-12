Cadouri de ciocolată pentru îndrăgostiții din Constanța

Îndrăgostiții din Constanța care nu au apucat să cumpere un cadou pentru persoana iubită, dar care vor să marcheze totuși sărbătoarea de Valentine's Day nu vor da greș dacă vor oferi partenerului un cadou dulce. Cofetăriile au lucrat în această perioadă la foc continuu pentru a veni în întâmpinarea tuturor clienților care vor să își surprindă persoana iubită cu un desert în tema sărbătorii. În ultimele 10 zile, atelierul de ciocolată al cofetăriei Silvian din Constanța a lucrat intens pentru a pregăti pentru îndrăgostiți figurine de ciocolată. Sub măiestria cofetarilor, calupurile de ciocolată s-au preschimbat în simboluri ale iubirii. De Valentine's Day, cofetăria îi invită pe toți constănțenii la expoziția de produse dulci, din care nu lipsesc inimioarele de ciocolată, îngerașii și trandafirii, decorați cu fantezie în diferite culori și stiluri. ”Pentru că încă suntem copii și nu ne-am maturizat, am început să ne jucăm din nou în ciocolată și din mâinile noastre au ieșit aceste minunății. Piesele sunt realizate din ciocolată neagră și albă, la care am folosit și adaosuri de culoare”, a spus maestrul cofetar Silvian Miron. Expoziția cuprinde în jur de 200 de piese, însă cofetarii sunt pregătiți să completeze colecția dacă cererea din partea constănțenilor va fi mai mare. Prețurile dulciurilor pornesc de la 10 - 15 lei și pot ajunge până la 70, respectiv 80 de lei, în funcție de dimensiunile pieselor. ”Este greu de estimat cantitatea de ciocolată folosită pentru realizarea tuturor figurinelor, pentru că este un proces creativ și, pe lângă piesele de bază, adăugăm și alte accesorii. Dar cred că am folosit aproximativ 30 de kilograme de ciocolată pentru întreaga expoziție”, a precizat maestrul cofetar. Din observațiile cofetarilor, bărbații sunt cei care oferă cel mai frecvent cadouri dulci (torturi și figurine de ciocolată) partenerelor lor. Decorațiunile de ciocolată au termen de valabilitate trei luni, dar, dacă doamnele țin la silueta lor, pot păstra figurina de ciocolată ca amintire, pentru că aceasta rămâne în aceeași formă la temperatura camerei.