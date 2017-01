Cadouri de Crãciun de la librãria “Lektura”

Înfiinţatã în anul 2002, ca brand al grupului de firme Dacris, librãria “Lektura” din Constanţa pune la dispoziţia consumatorilor de carte titluri editoriale variate, de la beletristicã, manuale şcolare şi cãrţi de specialitate, pînã la dicţionare şi multimedia. În plus, publicul are ocazia sã consulte volumele preferate într-un cadru intim şi confortabil, putînd chiar sã cearã ajutorul unui specialist în domeniu. Specialiştii din cadrul instituţiei selecteazã atent, în fiecare sãptãmînã, cele mai cãutate produse de papetãrie şi biroticã la un pret redus. Pãrinţii le pot face copiilor cadouri extraordinare, librãria “Lektura” punîndu-le la dispoziţie penare utilate, în care sînt incluse creioane, radiere, stilouri, pixuri etc, dar şi penare simple. Mai mult, în cadrul raionului de papetãrie, clienţii vor gãsi stilouri speciale pentru caligrafie, de culori şi forme diferite, dar şi rollere cu cernealã. În ceea ce priveşte raionul de carte, acesta este îmbogãţit, aproape sãptãmînal, cu cele mai recente apariţii editoriale, de la cele mai cunoscute edituri din ţarã.

În luna cadourilor, librãria “Lektura” îi aşteaptã pe constãnţeni cu numeroase daruri de Crãciun. Cu o gamã variatã de produse, pornind de la cãrţi pentru copii şi jucãrii, podoabe pentru pomul de iarnã, carte diversã pentru adulţi şi articole de papetãrie. Venind în întîmpinarea lui Moş Crãciun, librãria “Lektura” le oferã celor care cumpãrã minimun trei produse, indiferent de preţ sau de folosinţã, cadouri speciale: agende, calendare de perete şi pixuri. Inedit este faptul cã un client poate sã treacã pragul librãrie de mai multe ori pe zi, sã achiziţioneze de fiecare datã minimum trei produse şi automat cîştigã unul din produsele menţionate.