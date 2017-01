Cadouri de Crăciun realizate manual în familia Jolie-Pitt

Sînt prototipul familiei perfecte, iar sărbătorile capătă noi înţelesuri pentru numeroşii săi membri. Răspunzînd întrebărilor despre planurile de Crăciun, Brad Pitt a declarat că tradiţia în numeroasa sa familie constă în oferirea de daruri pe care fiecare le realizează după propriile forţe. ”Facem schimb de cadouri, dar nu neapărat scumpe sau mari”, a afirmat actorul. Cuplul Angelina Jolie - Brad Pitt are trei copii biologici, Shiloh şi gemenii Vivienne Marcheline şi Knox Leon şi trei copii adoptaţi, Maddox, Zahara şi Pax şi educaţia lor este destul de strictă. Astfel, copiii sînt feriţi de publicitatea manipulativă de la televizor. Familia Jolie-Pitt evită pierderea timpului la televizor şi preferă tot felul de activităţi creative. De ceva timp, copiii Jolie-Pitt sînt în febra creării cadourilor. ”Cînd văd la televizor tot felul de jucării, bineînţeles, că şi le doresc. Dar dacă sînt preocupaţi de altceva, uită de jucăriile acelea scumpe şi nefolositoare. Iar pentru Crăciun trebuie să ofere lucruri cu adevărat importante. Nu este vorba despre bani sau valoarea lor, ci să realizeze ceva cu mîna lor”, a adăugat actorul.

Întrebat şi despre viitoare intenţii de mărire a familiei, actorul a răspuns amuzat că nu au găsit motive să se oprească. “Cîteodată sînt momente de haos general, dar este atît de multă vesellie în casa noastră”, a continuat Brad Pitt. Actorul are şi un secret în schmbarea scutecelor, întregul succes al operaţiunii constînd în rapiditate. “Este ceva în contactul cu aerul rece care îi îndeamnă pe copii să înceapă să se mişte cînd îi schimbi. Dacă eşti rapid, nici măcar nu îşi dau seama ce li se întîmplă. Trebuie să fii rapid, pentru că miroase foarte urît. Am devenit foarte bun la schimbarea scutecelor”, a declarat la fel de bine-dispus actorul. Brad Pitt are un ajutor la fel de experimentat în partenera sa de viaţă. Luna trecută, Angelina Jolie a luat prin surprindere declarînd că intenţionează să pună punct carierei cinematografice pentru a se dedica familiei. Întrebată dacă este îngrijorată dacă îşi va pierde frumuseţea care a făcut-o celebră, Angelina Jolie a izbucnit în rîs: ”Sînt pregătită să fac mai multe lucruri acum şi să îmi pierd frumuseţea şi să mă pregătesc apoi să devin bunică”. Pînă atunci, însă, familia Jolie-Pitt se pregăteşte de Crăciun.