Cadouri de la copii pentru copii

În prag de Sărbători, elevii constănțeni s-au gândit și la copiii care se află în situații materiale și familiale mai dificile, așa că au organizat mai multe acțiuni, cu scopul de a le oferi copiilor în nevoie motive să zâmbească de Crăciun. În ultima săptămână de școală, Consiliul Școlar al Elevilor de la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanța a derulat prima etapă a proiectului ”Moșule, lasă pe noi!”. În cadrul proiectului, elevii au organizat, la Palatul Copiilor, Spectacolul caritabil de Crăciun al CNMB. În schimbul participării la spectacol, tinerii au venit cu donații materiale (jucării/rechizite/articole vestimentare), care au fost dăruite Centrului de Plasament ”Fair Play” din Constanța. Inițiativa elevilor de la CNMB a fost un succes, spun organizatorii, care au reușit să strângă trei mașini de daruri pentru copiii din plasament. Și elevii Liceului Teoretic ”G. Călinescu” din Constanța au participat zilele trecute la o acțiune de ajutorare a copiilor din Pecineaga, organizată în cadrul campaniei ”Salvați Crăciunul copiilor din Pecineaga”. După ce au strâns mai multe donații, elevii clasei a XII-a F, însoțiți de conducerea școlii, diriginți, profesori și reprezentanți ai Consiliului Elevilor din liceu, au mers la Pecineaga, unde au încercat să aducă o bucurie familiilor defavorizate care trăiesc în condiții grele. De asemenea, elevii au strâns fonduri pentru copiii din centrul de Educație Incuzivă ”Delfinul”, organizând târgul de prăjituri ”You buy our cookies, we make them smile”.