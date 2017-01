Cadouri de Moş Nicolae pentru elevi

În ciuda bugetelor locale mici din cauza situaţiei economice precare, primăriile găsesc portiţe şi resurse financiare să acorde şi în acest an cadouri de sărbători. Primăria Grădina este una dintre administraţiile locale care pregăteşte pachete cu dulciuri pentru elevii din comună, nu doar din bani de la bugetul local, ci şi din sponsorizări de la agenţii economici din comună. „În ciuda banilor puţini, încercăm să menţinem atmosfera de sărbătoare măcar pentru copii. De Moş Nicolae, vom acorda şi în acest an pachete pentru elevi din Cheia şi Grădina. Cadourile vor consta în diferite sortimente de dulciuri. Copiii vor beneficia de pachete şi din partea Consiliului Judeţean Constanţa, dar şi din partea Fundaţiei Şanse Egale”, a declarat primarul comunei, Gabriela Iacobici. Primăria Grădina a dispus de 2.000 de lei pentru a forma 150 de pachete pentru elevii din comună. În plus, şi cu ocazia venirii lui Moş Crăciun, toţii copiii din Grădina vor putea lua parte la un spectacol organizat de Primăria Grădina pe 20 decembrie. „Ca şi la finele lui 2009, vom organiza şi în acest an, la Căminul Cultural din Grădina, un spectacol cu muzică, moşi crăciuni, cu brad împodobit şi cu ornamente specifice de sărbători. Va veni Moş Crăciun pentru copiii din Grădina”, a mai declarat primarul comunei.