Cadouri de Paște deosebite la prețuri mici!

De mai bine de două luni, copiii din centrele de plasament constănțene au intrat în febra realizării decorațiunilor pentru Sărbătorile Pascale. Cum nici vremea nu a fost prea prietenoasă în ultima perioadă, ca să-și umple timpul, cei mici au pregătit multe ornamente și decorațiuni care pot fi oferite cadou celor dragi cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale, cu scopul de a participa cu ele la Expoziția cu vânzare organizată în fiecare an de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța. Au lucrat cu migală chiar și trei zile la decorațiuni, dar din mâinile lor au ieșit obiecte deosebite, care vor face Sărbătorile de Paște mai frumoase celor care le vor primi. ”Participând în fiecare an, copiii au evoluat în ce privește realizarea acestor produse. Au început să aibă standarde mai înalte și sunt tot mai interesați să știe dacă li s-au vândut produsele. Copiii percep un fel de competiție între centre”, a explicat învățătoarea din cadrul Centrului de Plasament Ovidiu, Belcin Regep. Expoziția este la a noua ediție și este găzduită şi în acest an de Centrul Comercial Maritimo, în perioada 3 - 8 aprilie. ”În spiritul Sărbătorilor Pascale, copiii au folosit diferite materiale cu ajutorul cărora au realizat toate aceste decorațiuni. De Paște și de Crăciun, ieșim în comunitate să facem cunoscută activitatea copiilor și adulților protejați din instituțiile de asistență socială și protecția copilului și îi invităm pe toți cei doritori să cumpere din obiectele pe care le-am pregătit”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC, Roxana Onea. Pentru a completa expoziția, au contribuit cu diferite obiecte adulții și persoanele vârstnice din centrele de asistență socială, care au confecționat decorațiuni în cadrul terapiilor de recuperare pe care le efectuează. Decorațiunile de Paște se vând la prețuri mici, între 2 și 35 de lei, în funcție de dimensiune și munca depusă pentru realizarea produsului respectiv, iar banii strânși se vor întoarce la copiii din centrele de plasament. Expoziția cuprinde peste 300 de obiecte, iar organizatorii speră ca standul din Maritimo să îi bucure pe o mare parte dintre constănțeni.