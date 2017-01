Cadouri din bani publici pentru generalul Coldea

Un fost șef din cadrul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) susține că ceasul care apare în rechizitoriul prin care fostul ministru Gabriel Oprea și șefi din DIPI au fost trimiși în judecată pentru folosirea fondurilor operative ale departamentului era un cadou pentru generalul Florian Coldea.

"Secretizăm, din păcate, aproape tot și asta este o problemă. Spectaculosul e acoperit aici de secretizare. Când ne-am asumat sarcina de a sesiza, nu ne-am dus acolo ca să scăpăm, am mers pe cale ierarhică. Ni s-a spus, la început, vă rog eu, nu dă bine, nu merge să îl pui pe adjunctul meu aici. Da, ne cereau să scoatem acele persoane din anchetă. (...) Este o faptă din 2015. Cine făcea în 2015 zece ani la conducerea instituției? Ghici ciupercă ce e. Da, Florian Coldea. Ceasul era pentru el.", a declarat Cosmin Botilă, fost șef sector control în Departamentul de Informații și Protecție Internă al MAI, la Antena 3.

Este vorba despre un ceas care apărea ca fiind achiziționat din fondurile DIPI, despre care procurorii DNA susțin că au fost deturnate de mai mulți angajați ai MAI, printre care șeful departamentului de la acea vreme, Nicolae Gheorghe, și fostul ministrul al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea. Potrivit lui Botilă, ceasul ar fi fost destinat lui Florian Coldea, suspendat joi din funcția de prim-adjunct al SRI ca urmare a unor imagini date publicității de Sebatian Ghiță.

În ceea ce privește fondurile DIPI, procurorii suțin că membrii Comisiei de Control al fondurilor operative au identificat situații în care justificarea cheltuielilor operative era nelegală ori motivele invocate erau neverosimile, dând exemplu situația în care "surse cu nume de femeie erau recompensate cu cantități mari de băuturi alcoolice ori cu încălțăminte bărbătească numărul 46".

De asemenea, în dosar se arată că din sumele a căror destinație a fost schimbată au fost cumpărate produse precum coșuri de cadouri, vin, whisky, palincă, băuturi răcoritoare, cafea, zahăr, țigări, felicitări, hârtie și decorațiuni, dulciuri, brad, farfurii și pahare din plastic, șervețele, bomboane de pom, carioci, steme, drapele, rame foto, insigne de aur, un ceas, o canapea și două fotolii. Informația este confirmată și de unul fost angajat cu funcție de conducere.

"Înainte de căderea Guvernului Ponta am fost convocați de fostul șef DIPI, care ne-a dispus să facem un control asupra fondurilor operative, iar în urma controlului, să fie dispusă misiunea de distrugere a documentelor justificative. Controlul s-a făcut în scopul distrugerii documentelor justificative. (...) Eu am fost numit președinte al comisiei prin ordinul domnului Oprea, am demarat controlul și avem surpriza să constatăm multiple nereguli.(...) Am întocmit materialele și le-am prezentat șefului departamentului, acesta nu a fost de acord și ne-a solicitat să le scoatem (...) Erau folosiți bani publici pentru papuci pentru soții, mărțișoare, felicitări, cadouri multe, cadouri pentru șefi de instituții, pentru alte persoane", a declarat Bogdan Lupu, fost șef divizie autoprotecție în DIPI, la Antena 3.

Unul dintre cei doi bărbați susține că a încercat să îl informeze pe fostul premier despre necesitatea unui control la DIPI. Bogdan Lupu i-ar fi trimis un mesaj în acest sens, însă Dacian Cioloș i-ar fi spus să ia legătura cu șeful de cabinet.

"Chestiunea a fost extrem de gravă, dar acum nu pot să știu daca domnul Cioloș înțelegea importanța acestui departament. Acel mesaj a fost dat în 6 ianuarie 2016. M-am întâlnit la Guvern cu Paul Gorghiu, șeful de cabinet. I-am spus punctual că sunt probleme grave și că doresc să îl informez pe primulul mininistru, ca să trimită Corpul de Control. Mi-a spus că îl va informa și că voi fi contactat. Nu am fost contactat, dar a doua zi am fost chemat de Nicolae Gheorghe, care mi-a spus că l-a chemat domnul ministru de interne Tobă și că sunt probleme pe undeva, pe sus, că s-a auzit. (...) La sediul Guvernului am fost dimineață, la ora zece, am fost înscris în registru, nu am fost conspirat. Am făcut raportul dar relevant este că în momentul ăla, vineri, am hotărât că acele nereguli trebuie sesizate", a mai declarat Bogdan Lupu.

Procurorii DNA susțin în rechizitoriul prin care a fost trimis în judecată Gabriel Oprea, fost ministru al Afacerilor Interne, că la nivelul Departamenului de Informații și Protecție Internă, Gheorghe Nicolae ar fi "schimbat destinația sumei de 238.173,47 lei, alocate instituției pentru cheltuieli operative, din bugetul de stat, fără respectarea prevederilor legale, în scopul efectuării unor cheltuieli de protocol ori pentru înzestrarea instituției". În dosar sunt judecați Gabriel-Nicolae Pavel, la data comiterii faptelor având funcția de șef al Serviciului Juridic din cadrul DIPI, sub acuzația de complicitate la abuz în serviciu, Nelu Zărnică, subsecretar de stat la data faptelor, sub acuzația de deturnare de fonduri și Marian-Dănuț Iacob, șeful unei structuri administrative la data faptei, fiind cercetat pentru deturnare de fonduri.