Cadouri pentru 250 de vârstnici

La vârsta a treia, orice ajutor financiar este important, pentru că, de cele mai multe ori, pensia este foarte mică şi nu reflectă anii munciţi de-a lungul vieţii. Aşa s-au gândit şi decidenţii din Primăria Constanţa, care, an de an, dăruiesc lunar vârstnicilor care împlinesc 80 de ani şi cuplurilor care sărbătoresc 50 de ani de la căsătorie câte o floare şi un plic cu 300 de lei. În această lună, 253 de persoane de vârsta a treia, din care 160 care au împlinit 80 de ani şi 93 care au adunat jumătate de secol împreună cu partenerul de viaţă, au fost răsplătite pentru activitatea de o viaţă. „Se împlinesc 11 ani de când vin să vă zic „La mulţi ani!”. O singură dată am lipsit. Este prilej să vă transmit aceste urări pentru că aţi muncit o viaţă întreagă ca să ridicaţi oraşul!”, a spus primarul Constanţei, prezent ieri la festivitate. El a mai spus că nu este normal ca oamenii în vârstă să nu fie respectaţi, aşa cum se întâmplă în ziua de azi. „Aud din foarte multe locuri că unii oameni spun: „Ce tot trebuie să le dăm pensii bătrânilor?”. Din păcate, asta este şi atitudinea conducătorilor noştri, care fac economie pe spatele dumneavoastră. Atât timp cât voi mai fi primar, voi avea grijă de vârstnici. Că o să mai stau câţiva ani, că nu o să mai fiu în fruntea Primăriei, nu ştiu, dar până atunci eu voi avea grijă de dumneavoastră”, le-a mai spus Mazăre pensionarilor.