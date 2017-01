Cadouri pentru angajaţii RAJA

Angajaţii RAJA au sărbătorit ieri împreună apropierea sfintei sărbători a Crăciunului. Pentru cei peste 500 de copii ai angajaţilor, Moş Crăciun a venit încărcat cu daruri la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa. În aşteptarea Moşului, spectatorii mici şi mari au vizionat un spectacol organizat în cinstea sărbătorilor de către Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), conducerea societăţii RAJA SA şi Sindicatul Liber SC RAJA SA. La spectacol au participat elevii Şcolii Populare de Artă şi profesorii lor. Micii participanţi i-au recitat Moşului versuri specifice Sărbătorilor de iarnă, iar unii au cîntat chiar şi cîteva colinde. „Cu prilejul apropierii Sărbătorilor de iarnă, am instaurat, în ultimii ani, o tradiţie. Practic, la fiecare sfîrşit de an organizăm, cu sprijinul CJC şi al conducerii SC RAJA SA, un spectacol artistic dedicat copiilor angajaţilor societăţii, eveniment la finalul căruia îşi face apariţia Moş Crăciun, care împarte cadouri. Anul acesta am oferit de două ori cadouri: o dată prin sindicat, şi a doua oară, cu prilejul acestui spectacol”, a declarat Traian Dragomir, preşedintele Sindicatului Liber din cadrul SC RAJA SA.