Cadouri pentru copii şi pensionari

Moş Crăciun a ajuns şi la Poarta Albă, ce-i drept, puţin mai devreme, atât pentru copiii din comună, cât şi pentru pensionari. „Ca în fiecare an, în perioada sărbătorilor, copiii şi pensionarii sunt în atenţia Primăriei. În acest an am dat 800 de pachete pentru copiii din comună şi 850 de pachete pentru pensionari. Este un efort pe care îl facem pentru că dorim să aducem un pic de bucurie în sufletele lor. Fiecare dintre unităţile de învăţământ a organizat o mică serbare de Crăciun, prilej cu care moşul de la Primărie s-a dus la copii cu cadouri. Chiar dacă a fost un an dificil din punct de vedere financiar, am reuşit să gestionăm resursele bugetare în aşa fel încât să avem grijă de copii şi pensionarii comunei”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. El a precizat că va încheia anul 2011 cu deficit financiar. „Am avut foarte multe proiecte. Acesta este motivul pentru care vom încheia cu deficit. Sper ca anul 2012 să fie ceva mai bun”, a spus Delicoti.