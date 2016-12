Cadouri pentru copiii Centrului „Ovidiu”

Copiii Centrului de Plasament „Ovidiu”, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa au avut parte, ieri, de o surpriză plăcută, oferită de Fundaţia Nordisk Ambulancetjeneste din Danemarca. „În fiecare lună, în cadrul centrului se organizează o petrecere pentru copiii născuţi în acea lună. Pentru copiii cu zile de naştere în iulie, petrecerea urmează să fie organizată duminică, 22 iulie. Cu această ocazie, fundaţia daneză ne-a trimis mai multe produse care urmează să fie împărţite copiilor în cadrul petrecerii”, a declarat directorul DGASPC, Petre Dinică. Fundaţia daneză a luat fiinţă în 1999, din acel moment începând şi colaborarea cu diverse instituţii din Constanţa. „Am venit prima dată în Constanţa în calitate de turist, în 1983. Atunci am văzut că oamenii din această ţară au nevoie de multe lucruri. Pentru că în Danemarca aveam de toate, am înfiinţat această fundaţie şi am început să colectăm diverse produse (haine, mobilier, jucării) pe care le-am adus în Constanţa. Până în prezent au venit 114 maşini”, a spus preşedintele fundaţiei, Leif Kristensen. El a adăugat că, în timp, Constanţa a devenit o a doua casă pentru el. „Voi continua munca pe care am început-o până când voi muri. Îmi plac oamenii de aici pentru că sunt prietenoşi. Văd în ochii lor fericirea pe care o aduc darurile noastre, iar asta mă face şi pe mine fericit”, a mai spus Kristensen. Potrivit directorului DGASPC, în următoarele zile, Fundaţia Nordisk Ambulancetjeneste va încheia un parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa (CJC). „În cadrul acestui parteneriat, fundaţia va strânge mobilier, aparatură medicală şi diverse alte obiecte, primite de la bănci sau spitale care se închid (dar nu numai), pe care le va aduce în Constanţa. Toate obiectele aduse vor fi în stare bună, aproape noi, şi vor fi folosite atât în sistemul de asistenţă socială, cât şi pentru a dota diferite cabinete medicale, dispensare sau chiar şi pentru persoanele nevoiaşe care au nevoie de mobilier”, a explicat Dinică. În cadrul parteneriatului, CJC va asigura transportul obiectelor respective.