Cadouri pentru copiii de la „Micul Rotterdam”

Organizaţiile de seniori ale PSD, atât cea judeţeană, cât şi cea municipală, au dorit să le facă o surpriză copiilor aflaţi în centrul de plasament „Micul Rotterdam”, cărora le-au oferit ieri cadouri de la Moş Crăciun. „În fiecare an, de sărbători, mergem la copiii instituţionalizaţi sau la azilurile de bătrâni. Vineri am decis să mergem şi să îi vizităm pe cei 70 de copii de la „Micul Rotterdam”, pentru care avem cadouri lăsate de Moş Crăciun la sediul PSD din Constanţa. Am considerat că acest centru de plasament a fost mai puţin vizitat şi că trebuie să fim alături de cei cazaţi aici”, a declarat preşedintele organizaţiei judeţene de seniori a PSD Constanţa, Ecaterina Prodan. La acţiunea de vineri a fost prezent şi proaspătul preşedinte al organizaţiei municipale de seniori, Gheorghe Rohian. „Organizaţia de seniori a PSD Constanţa are tot timpul astfel de activităţi umanitare. Tot timpul am considerat că aceşti copii din centrele de plasament trebuie să se bucure de sărbători, fie că vorbim de Paşte, fie că vorbim de Crăciun. Am dorit, prin oferirea acestor cadouri, să simtă şi ei spiritul Crăciunului”, a spus Rohian.