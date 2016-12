Cadouri pentru copiii din Techirghiol

Crăciunul a venit ceva mai repede pentru copiii din Techirghiol. Primăria oraşului a organizat ieri, la „Sala de Sport Techirgiol”, un program special pentru copii, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, sub motto-ul “Un zâmbet pentru fiecare copil”. În cadrul acestui eveniment au fost oferite cadouri preşcolarilor şi şcolarilor din oraşul Techirghiol. “Scopul acestei manifestări a fost acela de a aduce bucurie şi speranţă în sufletele copiilor, care au avut parte şi de o întâlnire cu “Moş Crăciun”, care a venit cu daruri pentru toţi copiii oraşului Techirghiol de la grădiniţă la clasa a VIII-a. Copiii au fost extrem de încântaţi de întâlnirea cu “Moş Crăciun”, căruia i-au spus poezii şi i-au cântat colinde. Este un eveniment pe care îl organizăm în fiecare an şi care îmi doresc să fie organizat în continuare”, a declarat primarul oraşului Techiorghiol, Adrian Stan. El a precizat că pachetele oferite copiilor din Techirghiol au fost achiziţionate cu bani din bugetul propriu. “Bugetul local ne-a permis să pregătim aceste pachete pentru copiii oraşului, dar şi pentru cei nevoiaşi. În ajunul Crăciunului avem peste 600 de pachete care vor ajunge la persoanele nevoiaşe din oraş. Am reuşit să ne gospodărim destul de bine în acest an. Sper ca bugetul din 2012 să fie cel puţin la fel ca cel din acest an. Pe această cale, vreau să le urez locuitorilor oraşului Techirghiol sărbători fericite şi un an nou cu sănătate şi cât mai multe împliniri. Sper de asemenea ca noul an să fie pentru oraşul Techirghiol cel puţin la fel de bun ca acesta care se încheie şi de ce nu chiar mai bun. În acelaşi timp, sper ca această criză să ocolească oraşul Techirghiol, sau să treacă şi să lase cât mai puţine urme”, a spus Stan.