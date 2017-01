Cadouri pentru copiii navigatorilor

Ca în fiecare an, sărbătorile de Crăciun nu trec neobservate la Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN), care a pregătit pentru copiii navigatorilor cadouri. Copiii tuturor marinarilor sunt aşteptaţi în perioada 16-20 decembrie, între orele 9.00 şi 14.00, să-şi ia cadoul pe care Moşul îl va lasa sub brad la sediul SLN din incinta Portului Constanţa, clădirea Bursa Nouă. Pentru ridicarea pachetelor trebuie prezentate carnetul de marinar sau actul de identitate, precum şi certificatul de naştere al copilului. Potrivit liderului sindicatului SLN, Adrian Mihălcioiu, în acest an, peste 700 de copii vor primi daruri.