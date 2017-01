Cadouri pentru nunta lui Kate Moss

Lady Gaga a anunţat că nu va putea fi prezentă la apropiata nuntă a lui Kate Moss, însă i-a trimis celebrului fotomodel, drept cadou de nuntă, un acordeon. Cântăreaţa americană şi modelul britanic, care se va căsători cu Jamie Hince, solistul trupei The Kills, pe data de 1 iulie, s-au cunoscut în luna mai, după un concert pe care Lady Gaga l-a susţinut la Annabel\'s Club din Londra, şi au descoperit cu acea ocazie că amândouă adoră acest instrument muzical. ”Kate a fost emoţionată de cadoul primit de la Lady Gaga. Şi-ar fi dorit ca ea să fie prezentă la nuntă, dar cântăreaţa nu poate să participe, din cauza programului ei aglomerat. Însă, Lady Gaga speră să îi facă o vizită lui Kate, la reşedinţa ei din Cotswolds, în a doua jumătate a acestui an”, a declarat o sursă din anturajul fotomodelului.

Lady Gaga susţine un turneu de cinci zile, în perioada 1-5 iulie, în Taiwan, iar autorităţile locale s-au declarat atât de încântate de apropiata vizită a artistei americane, încât au decis ca ziua de 3 iulie să se numească Lady Gaga Day şi îi vor oferi cântăreţei cheile oraşului, în cadrul unei ceremonii speciale. În cadrul acestui eveniment, Lady Gaga va interpreta câteva piese de pe cel mai recent album al ei, intitulat ”Born This Way”. Între timp, Lady Gaga a lansat videoclipul pentru piesa “Edge of Glory”, pentru care este însă bănuită din nou că o imită pe Madonna. Cântăreaţa de 25 de ani a mai fost acuzată că a copiat stilul muzical al Madonnei pentru albumul “Born this Way”. În noul videoclip, care se vrea un tribut al anilor \'80, Lady Gaga apare purtând ţinute provocatoare, asemănătoare cu cele pe care regina muzicii pop le purta la acea vreme. Coafura, ţinuta pe care Lady Gaga o poartă şi basca de pe capul artistei duc cu gândul la rolul pe care Madonna l-a interpretat în anul 1987, în piesa “Who\'s That Girl”. Cu părul tuns scurt şi vopsit cu şuviţe blonde şi brunete, îmbrăcată cu pantaloni scurţi şi un corset din piele, vedeta apare cântând pe scările de incendiu ale unui bloc şi pe străzi. La un moment dat, Lady Gaga se aşează pe stradă şi sărută asfaltul.