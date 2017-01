Cadouri pentru sute de copii din Băneasa

Copiii sunt toţi la fel şi merită să fie trataţi fără discriminări, indiferent de familiile din care provin. Pe această idee a mers şi deputatul PSD Cristina Dumitrache, care s-a gândit ca, de Ziua Internaţională a Copilului, să le facă o supriză plăcută copiilor care locuiesc într-o zonă defavorizată a judeţului. Copiii înscrişi la unităţile de învăţământ din oraşul Băneasa şi satele arondate au putut urmări piesa de teatru „Plata birului“, interpretată de studenţii din ultimul an de la Facultatea de Arte a Universităţii „Ovidius”. Aprox. 300 de copii au urmărit piesa de teatru, iar la final au primit daruri din partea deputatului constănţean. Nu au lipsit nici concursurile, cei mai pricepuţi fiind premiaţi. „Cu ocazia zilei de 1 iunie am pregătit o mică surpriză pentru copiii din Băneasa. Este un mic dar de ziua lor şi sper să se declare încântaţi la finalul spectacolului. Am ales de această dată o piesă de teatru şi voi fi alături de ei ori de câte ori va fi necesar. De trei ani desfăşor activităţi de acest fel şi voi continua în acest ritm”, a declarat Dumitrache.