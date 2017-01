Cadouri second-hand de Crăciun

În ţara pe care Traian Băsescu, în calitate de conducător al ei timp de şase ani, a numit-o una de mâna a doua, unii români se văd nevoiţi să apeleze la magazinele second-hand pentru a face cumpărături şi cadouri celor dragi de Crăciun. „Cei care cumpără de la noi ne spun ce produse iau ca să dea drept cadou de Crăciun, dar şi cu alte ocazii. Marfa este de calitate, o parte chiar nouă, iar preţul este foarte mic, ceea ce în vremurile astea contează. Chiar şi aşa, apropierea Sărbătorilor nu se cunoaşte. Oamenii nu au bani. E interesant că au început să ne treacă pragul mai mulţi tineri, în ultima perioadă”, a spus o vânzătoare dintr-un magazin second-hand, care a dorit să rămână anonimă. O altă vânzătoare de produse second-hand, tot la adăpostul anonimatului, a explicat că lumea cumpără şi jucării second-hand, chiar şi lenjerie intimă second-hand, pe lângă îmbrăcăminte şi încălţăminte la mâna a doua, însă vânzările nu sunt extraordinare: „Am făcut reduceri în permanenţă, chiar şi acum preţurile sunt negociabile. E scăzută puterea de cumpărare a populaţiei, nu ştiu ce să zic, magazinul nu dă pe afară de clienţi în această perioadă. E într-adevăr mai multă lume când primim marfă. Iar clienţii nu se dau înapoi nici să cumpere jucării sau lenjerie intimă”.

CADOURI SECOND-HAND DOAR PENTRU CEI APROPIAŢI. O clientă a unui magazin second-hand, Mirela Gogea, a spus că face cadouri produse la mâna a doua doar celor apropiaţi. „Unii s-ar simţi jigniţi dacă le-aş da ceva second-hand. Dar am făcut cadouri unei prietene bune de a mea, pe care am informat-o de provenienţa bunurilor şi s-a arătat încântată de darurile primite. De Crăciun voi proceda la fel. Bani de cadouri şi de haine noi n-am. Oricum tot ce am pe mine e second-hand. Sunt de calitate bună şi nu-mi permit să fac mofturi că nu sunt prima persoană care s-a îmbrăcat cu ce port”, a spus Gogea.

MARFA VECHE ŞI UNICĂ POATE FI UN CADOU POTRIVIT. Moda ajută şi ea amatorii de marfă ieftină, produsele vintage fiind la căutare şi în calitate de cadouri pentru cunoscuţi. O tânără aflată într-un magazin de haine la mâna a doua, care s-a recomandat Cristina, a precizat că există o tendinţă de căutare a unor lucruri mai vechi, unice şi de calitate, care pot fi considerate vintage şi care pot fi purtate cu drag sau chiar făcute cadouri prietenilor sau familiei de Crăciun.