Cadouri... şi gînduri de succes

Unul din cluburile private de juniori care s-a impus ca o constanţă a succesului pe firmamentul sportului constănţean este CS Farul Cleopatra. Cu secţii de rugby şi şah care au ajuns în doar cinci ani printre cele mai valoroase din ţară, tineri sportivi care au făcut deja pasul către selecţionatele naţionale de juniori, clubul condus de Vasile Chirondojan îşi fixează pentru anul ce vine ţeluri la fel de ambiţioase. Printre acestea este cîştigarea titlurilor naţionale la juniori, lucru deloc de nerealizat în opinia colectivului tehnic condus de reputatul antrenor Nicuşor Dinu. „Obiectivul nostru este să fim pe podium cu echipele noastre. Mai mult, toţi trebuie să vă doriţi să fiţi în loturile naţionale”, le-a transmis Dinu celor peste o sută de tineri rugbyşti legitimaţi la Farul Cleopatra. Iar răspunsul lor a fost neîntîrziat. „A fost un an deosebit de bun, am cîştigat opt din zece meciuri în campionatul naţional, dar... se putea şi mai bine. La anul îmi doresc o medalie naţională cu Farul Cleopatra şi o calificare în prima grupă valorică mondială cu echipa naţională. Mai mult, aştept cu nerăbdare să fac pasul către echipa mare a Farului”, a declarat pilierul Cristi Munteanu, unul dintre vîrfurile generaţiei sale şi o promisiune rugbystică pentru viitor. Ca şi colegul său, Bogdan Petreanu: „Anul ce vine am trei obiective majore: medalie naţională în campionatul de juniori, participarea onorabilă la Campionatul Mondial din Irlanda şi să joc cîteva meciuri la formaţia de seniori a Farului, mai ales că peste cîteva zile va începe ultimul an de juniorat al meu”.

Într-o ceremonie tradiţională la final de an, clubul Farul Cleopatra şi-a premiat sportivii, antrenorii şi colaboratorii, evenimentul transformîndu-se într-un adevărat spectacol, acompaniat emoţionant de colindele cîntate de Grupul de Copii „Mandolinata” al Casei de Cultură constănţene, dar şi de sportivii clubului. Printre personalităţile prezente au fost preşedintele de onoare al clubului, colonel Adrian Rapotan, vicepreşedintele Nicu Moraru, preşedintele Asociaţiei Judeţeane de Rugby, Florian Constantin. „Pe la sfîrşitul anilor ’70, era un mare rugbyst francez, Jean Pierre Rives, un flanker deosebit, de profesie medic şi care cînta şi la pian, ce simbioză... El spunea: Rugbyul este un sport foarte simplu, dar să joci rugby este extrem de complicat... aş completa, ca să organizezi rugby este extraordinar de complicat. Astfel, aş vrea să aduc un elogiu unui om deosebit, care a făcut ca rugbyul juvenil să renască în Constanţa precum pasărea Phoenix. Cînd toată lumea credea că nu mai este nicio speranţă, a apărut nea Ţuţu Chirondojan, care a pus bazele rugbyului constănţean de mîine. Mă uit în jurul meu şi îmi dau seama că în maximum cinci ani, cu aceşti jucători, Farul va fi din nou campioană şi va ajunge pepinieră a echipei naţionale, aşa cum a fost ani în şir”, a afirmat Adrian Rapotan. Printre dezideratele anului ce vine, vicepreşedintele Nicu Moraru a enunţat formarea unei echipe de seniori la Valu lui Traian, care să participe în Divizia A autohtonă, în aşa fel încît valorile autentice, forţa de luptă a rugbyştilor constănţeni de mîine să nu se piardă în van, ci să constituie izvorul de talent pentru performanţă.