Cadouri utile şi durabile de sărbători

Europenii îşi vor reduce cu 3,8% cheltuielile pentru sărbătorile de sfârşit de an, din cauza crizei, şi vor prefera să dea cadouri utile şi durabile, în timp ce produsele-mărci proprii ale distribuitorilor se vor găsi pe mese în noaptea de Revelion, arată un studiu dat publicităţii ieri, de Deloitte. Totuşi, cheltuielile pentru cadouri, produse alimentare şi ieşiri la restaurant vor scădea mai puţin în acest an, faţă de un declin de 6% în 2008, se mai arată în raport. Astfel, dacă în Europa de Vest cheltuielile pentru acest tip de bunuri se vor diminua cu 6,3%, în schimb în Europa de Est acestea ar urma să crească cu 0,7%, mai estimează Deloitte. În medie, europenii vor cheltui câte 700 euro, potrivit studiului, care subliniază că în vest vor fi oferite mai puţine cadouri, dar ceva mai scumpe, în timp ce europenii din est vor fi mai generoşi, din dorinţa de a se apropia de modul de viaţă occidental. Potrivit Deloitte, declinul va fi mai puţin pronunţat în Franţa, unde consumatorii estimează că-şi vor reduce aceste cheltuieli cu 3,5% pentru sărbătorile din acest an faţă de 5,1% cu cât le diminuaseră în 2008. Restricţiile sunt mai mari în ţările în care criza a lovit în plin, precum Irlanda, unde au fost estimate reduceri de cheltuieli de 22,4%, Marea Britanie, de 17,4%, şi Spania, de 9,1%. Două treimi dintre europeni vor reduce cheltuielile, ca urmare a crizei, deşi 80% dintre ei nu se tem că-şi vor pierde locurile de muncă. Doi din trei europeni vor alege cadouri utile şi doi din cinci îşi vor micşora cumpărăturile neprevăzute. Cât priveşte tipurile de cadouri preferate, mai mult de patru din zece europeni (42%) ar vrea să primească bani. Pe poziţia a doua se află cei care doresc articole de îmbrăcăminte sau încălţăminte ori produse şic (36%). Cărţile, care în general sunt pe locul al patrulea între preferinţe, ar urma să fie cadoul-rege pentru acest Crăciun, deoarece se află în fruntea listei intenţiilor de cumpărat (36%), deoarece nu costă mult. Europenii vor mai dărui cosmetice şi parfumuri (29% dintre intenţii), precum şi CD-uri şi DVD-uri cu muzică (28%). Sub brad, copiii vor găsi jocuri educative, cărţi şi jocuri de construit, iar adolescenţii, în special bani. Aproape o treime dintre francezi (de două ori mai mult decât restul europenilor) vor oferi cadouri second-hand ori chiar reciclate, pentru a face economii. În plus, ei vor fi de două ori mai numeroşi decât vecinii lor (19%) care îşi vor vinde cadourile, mai ales prin internet, din lipsa banilor sau pentru că nu le plac. Distribuitorii se vor afla în faţa unor clienţi exigenţi, care se uită de obicei la preţ şi care sunt mai bine informaţi asupra avantajelor şi inconvenientelor unor produse, datorită internetului. Oricum, Crăciunul este o perioadă bună pentru distribuitori, dat fiind că atunci îşi realizează cea mai mare parte a vânzărilor de pe întreg anul, a spus Gilles Goldenberg, responsabil cu realizarea studiului. \"Vânătoarea de clienţi este deschisă, iar preţul este arma cea mai importantă\", a adăugat Goldenberg, în studiul care a fost realizat în 18 ţări pe un eşantion de 17.567 de persoane cu vârste de peste 18 ani, în septembrie şi octombrie.