Cadre didactice nocive pentru Educaţia copiilor noştri

Părinţii a patru elevi din clasa învăţătoarei Dana Blându, de la Şcoala 10 din Bucureşti, au fost audiaţi, ieri, de poliţiştii Secţiei 6, în dosarul în care femeia este cercetată pentru a fi cerut bani pentru cadouri, potrivit unor surse din Poliţie. Potrivit surselor citate, cei patru au fost întrebaţi de anchetatori despre sumele de bani percepute de învăţătoare şi dacă ştiu în ce mod au fost cheltuiţi aceşti bani. Conform anchetatorilor, în cursul zilei de astăzi, la sediul Secţiei 6 sunt aşteptaţi, pentru audieri, părinţii altor patru elevi. La ieşirea de la audieri, mama unuia dintre elevii de la clasa Danei Blându a declarat că părinţii au dat bani pentru cadouri, încercând să mulţumească pe toată lumea, dat nemulţumirile învăţătoarei i-au jignit. "Am dat pentru cadouri, am încercat să facem pe toată lumea mulţumită, dar acele nemulţumiri ale doamnei ne-au jignit. Aceasta nu ne-a jignit până în decembrie, dar spunea indirect în timpul şedinţelor ce trebuia să facem, ce trebuia să cumpărăm", a mai spus femeia. Ea a precizat că a plătit în acest an şcolar 400 de lei, bani pentru uniforme şi alte obiecte necesare copilului la şcoală, dar o parte din această sumă s-a folosit şi pentru achiziţionarea de cadouri. Femeia a menţionat că Dana Blându nu a încasat în mod direct aceşti bani, o parte fiind achitaţi la casieria şcolii.

Reamintim că CA-ul Şcolii nr. 10 "Maria Rosetti" din Capitală a decis, în 10 ianuarie, desfacerea disciplinară a contractului de muncă al învăţătoarei Dana Blându, care a cerut bani pentru cadourile ce urmau să fie date de sărbători unor angajaţi ai şcolii. De asemenea, şcoala a decis şi sesizarea Parchetului în cazul învăţătoarei, pentru aspecte penale care ar fi fost săvârşite de Dana Blându, anchetatorii urmând să stabilească dacă aceasta a primit în acest fel foloase necuvenite. Un dosar penal în cazul învăţătoarei Dana Blându este deja înregistrat la Parchetul Judecătoriei Sectorului 2, în urma unei sesizări făcute, în 30 decembrie 2013, de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Dosarul a fost trimise în 8 ianuarie de procurori la Secţia 6 Poliţie, unde anchetatorii care fac cercetări pentru primire de foloase necuvenite.

PUNEA COPIII SĂ SE DEA CU CAPUL DE PERETE Dacă au văzut că vocile de la Şcoala nr. 10 au fost auzite, şi alţi părinţi au început să-şi spună of-urile. Tatăl unui copil care învaţă la Şcoala Centrală din Bucureşti a depus plângere la Secţia 6 Poliţie pe numele unei învăţătoare, în care a reclamat că elevii pedepsiţi sunt puşi să dea cu capul în perete, iar pe de altă parte, că elevii sunt obligaţi să plătească taxe pentru a merge la concursuri. Părintele s-a prezentat vineri la Secţia 6 şi le-a spus poliţiştilor că învăţătoarea a amenajat în clasă un loc la perete unde copiii pedepsiţi sunt umiliţi, fiind puşi să dea cu capul. Bărbatul a precizat că cel puţin doi elevi au fost puşi în această situaţie, potrivit unor surse din Poliţia Capitalei. Acesta a mai reclamat şi că elevii sunt obligaţi să plătească taxe pentru participarea la diverse concursuri. Sursele citate au precizat că părintele ar fi fost chemat ieri pentru a fi audiat la sediul Secţiei 6.

PROFESORUL DIN IAŞI NU MAI POATE FI DIRIGINTE Un alt caz a fost demascat la Iaşi. Conducerea Colegiului "Mihail Sadoveanu" din Paşcani a decis ca profesorul acuzat că le cerea bani elevilor pentru motivarea absenţelor, dar şi pentru achiziţionarea de mobilier, să nu mai fie diriginte al clasei IX-a şi nici să nu mai predea la clasa respectivă, au precizat surse din cadrul şcolii. Comisia de anchetă de la Colegiul "Mihail Sadoveanu" din Paşcani a decis, ieri, ca profesorul de educaţie fizică Petrică Angheluş să nu mai fie diriginte la clasa a IX-a G şi nici să mai predea elevilor din această clasă, în urma acuzaţiilor formulate împotriva lui de tatăl unuia dintre elevi, au declarat surse din cadrul unităţii de învăţământ. Conducerea unităţii de învăţământ a declarat că va oferi detalii în acest caz doar în momentul finalizării anchetei interne. Potrivit surselor citate, sancţiunile luate în cazul profesorului Angheluş sunt valabile pe perioada derulării anchetei de către conducerea colegiului. "Ancheta e în plină desfăşurare, vom oferi toate amănuntele la final", a declarat, luni, presei directorul Colegiului "Mihail Sadoveanu" din Paşcani, Carmen Dimitriu. Profesorul Petrică Angheluş este cercetat pentru fapte de corupţie de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, care s-au autosesizat în acest caz. Reamintim că profesorul de educaţie fizică şi sport, Petrică Angheluş, diriginte la clasa a IX-a la Colegiul "Mihail Sadoveanu" din Paşcani a fost acuzat de tatăl uneia dintre elevele de la clasă că le solicită bani copiilor pentru a le motiva absenţele, suma cerută fiind de 50 de lei pentru o zi de absenţe. Vasile Luca, tatăl elevei respective, susţinea că dirigintele le-a atras atenţia părinţilor, la începutul anului şcolar, că în situaţia în care copiii lipsesc de la cursuri să fie informat. El afirma că fetiţa sa are unele probleme de sănătate, dar că mai multe absenţe ale elevei nu au fost motivate, chiar dacă a fost prezentată o adeverinţă medicală de la medicul de familie. Pe de altă parte, profesorul este acuzat că a ţipat la elevi, făcându-i "proşti şi oligofreni", pentru că aceştia au strâns bani pentru achiziţionarea unei catedre, iar suma a fost dată altei profesoare. Profesorul Petrică Angheluş declara presei că a cerut bani pentru echipa de sport a colegiului, dar numai o singură dată, şi că într-adevăr a ţipat la elevi, întrucât s-a enervat pe aceştia.