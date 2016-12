Cadre medicale, croitori şi informaticieni, căutaţi de angajatori din UE

Cadre medicale, informaticieni, croitori şi bucătari sunt căutaţi, prin reţeaua europeană de ocupare a forţei de muncă Eures, de angajatori din ţări precum Marea Britanie, Danemarca, Franţa, Cehia şi Norvegia, salariile oferite medicilor ajungând până la 83.000 euro brut/an. În Cehia, un angajator recrutează 10 croitorese care să facă huse pentru scaune auto. Candidaţii trebuie să aibă experienţă şi calificare de croitor. Contractele sunt pe perioadă nedeterminată, iar salariul este de 465 de euro, iar persoanele interesate pot trimite CV la adresa de e-mail: iager@trendprace.cz;votavova@trendprace.cz. În Slovacia, la Bratislava, sunt vacante trei posturi de specialist suport tehnic - limba germană, responsabil pentru asigurarea suportului tehnic pe bază de telefon pentru Dell ProSupport Clienţi. Printre responsabilităţile postului se numără: comunicarea zilnică prin telefon cu clienţii germani, asistenţă în utilizarea calculatorului şi accesorii, identificarea problemelor şi căutare de soluţii eficiente şi rapide, lucrul cu cele mai noi tehnologii (ultimele PC-uri, software) şi cu alte echipe la nivel internaţional. Angajatorul cere studii medii, competenţe în PC, abilităţi de a lucra independent, dar şi în echipă şi competenţe de limbă germană - (oral, scris - fluent). Contractul este pentru perioadă nedeterminată, însă salariul nu este specificat. Aceeaşi companie angajează în Slovacia şi trei specialişti suport tehnic - limba poloneză, în aceleaşi condiţii. În Marea Britanie sunt vacante patru posturi de asistent medical. Pentru ocuparea lor se cer: studii de specialitate, înregistrare NMC, vârsta minim 21 ani, experienţă îngrijire persoane vârstnice în instituţii de specialitate şi cunoaşterea limbii engleze la nivel mediu. Salariile oferite încep de la 11,28 lire/oră. Cei intereaţi îşi pot trimite CV-ul în engleza la adresa eileen.dunlop@fshc.co.uk. Tot în Regatul Unit mai este vacant un post de administrator reţea de calculatoare. Candidaţii trebuie să aibă studii de specialitate, experienţă în domeniu şi să vorbească fluent limba engleză. Contractul este permanent, iar salariul oferit de 28.500 lire brut pe an. În aceeaşi ţară mai sunt disponibile două posturi de dezvoltator software PHP/MySQL/JS. Cei selectaţi vor avea ca atribuţii crearea şi dezvoltarea unui sistem de baze de date pentru internet (website). Programul este de 40 ore/săptămână, de luni până vineri, de la 9.00 la 17.00. Candidaţii trebuie să aibă studii de specialitate, experienţă PHP 5 OOP (framework Yii sau Symfony), MySQL (experienţă în designul eficient al bazei de date), HTML5, CSS, JS, jQuerry AJAX, minim doi ani experienţă dezvoltare software comercial în PHP&MySQL, experienţă în lucrul cu API's, cunoştinţe instalare server web Apache, creare documentaţii, dezvoltare metodologii şi cel puţin 18 ani. De asemenea, trebuie să vorbească fluent engleza. Salariul oferit este de 25.000 - 30.000 de lire brut pe an. CV-urile în limba engleză pot fi trimise la adresa Steluta.Lazar@il.anofm.ro. O altă companie din Marea Britanie are vacante două posturi de inginer software şi un post de administrator sistem informatic de stocare. Pentru ocuparea acestora, se cer studii superioare de specialitate, minim trei ani experienţă în programare pentru sectorul comercial. Expertiză în C# sau VB.NET şi SQL Server, vârsta minim 24 ani şi fluenţă în limba engleză. Angajatorul nu precizează ce salarii oferă. În localitatea Stupsk din Polonia este vacant un post de bucătar. Angajatorul cere calificare în meseria de bucătar şi experienţă de minim un an, precum şi cunoaşterea limbii poloneze. Salariul este de 1.750 zloţi polonezi brut/lună. Contractul este full time, 40 ore/săptămână, cu programul de lucru 12.00 - 22.00.