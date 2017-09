Cadre medicale, prinse în flagrant luând mită de la ministrul Sănătății

Două cadre medicale au fost prinse în flagrant luând mită de la o pacientă, dar nu una obișnuită, ci chiar de la titulara portofoliului Sănătății, pe care cei doi au făcut-o să plătească servicii care sunt în mod normal gratuite, a anunțat aceasta din urmă pentru AFP. Ministrul Sănătății din Uganda, Sarah Opendi, a sosit vineri cu un taxi motocicletă la spitalul Naguru din capitala Kampala, purtând văl peste față pentru a nu fi recunoscută.

''Am primit numeroase plângeri cu privire la personalul spitalului, care cere bani de la pacienți'', a spus doamna Opendi. Ea a explicat că, în timp ce se dădea drept o pacientă obișnuită, i s-au cerut 150.000 de șilingi (35 de euro) pentru teste de laborator, ''care se presupune că sunt gratuite''. "I-am spus că nu am bani, dar el (cadrul medical) a insistat", a spus ea. A fost apoi trimisă la o asistentă pentru a obține benzi de testare. Din nou i s-au cerut bani. "Am plătit și apoi am sunat la poliție, care i-a arestat pe cei doi angajați", a adăugat ministrul. Directorul adjunct al spitalului, Stephen Kyebambe, a ținut să-i mulțumească doamnei Opendi pentru arestarea celor doi. "Dna ministru trebuie să fie felicitată pentru că a scos la lumină infracțiunile acestor escroci în spitalul nostru''.

Faptul de a cere bani pacienților este un lucru obișnuit în spitalele publice ugandeze, unde unele categorii de cadre medicale sunt plătite doar cu 60 de euro pe lună.