Cadrele didactice, lăsate fără salariile de merit

Oficiali din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MEdCT) consideră că salariile de merit pentru cadrele didactice, acele sume suplimentare acordate ca recompensă, nu sînt justificate de munca depusă. „Salariul de merit pentru cadrele didactice va trebui să dispară, deoarece învăţătorii aranjează să primească diplome că au participat la diverse cursuri şi cercuri şcolare, ca să dea bine la dosarul pentru salariul de merit”, a declarat secretarul de stat pentru învăţămîntul preuniversitar din MEdCT, Svetlana Preoteasa. Demnitarul a explicat că de multe ori, elevii sînt obligaţi să participe la diverse concursuri ca să se justifice salariul de merit al profesorului. În plus, secretarul de stat a menţionat faptul că din această cauză suferă procesul de învăţămînt, mai ales în clasele primare, deoarece anumite ore, cum este cazul orelor de sport, sînt transformate în ore de pregătire. „În loc să facă orele de sport, elevii fac citire, gramatică sau matematică, pentru că trebuie să fie pregătiţi pentru diversele concursuri la care participă. Copilul trebuie să facă sport, muzică şi desen, pentru că are nevoie”, a mai spus Preoteasa. Salariile de merit reprezintă un plus la salariu de 15% din indemnizaţia de bază şi se acordă timp de un an personalului didactic şi didactic auxiliar cu performanţe deosebite în activitatea desfăşurată. Pentru primirea salariului de merit, profesorii trebuie să aibă calificativul „foarte bine” în anul şcolar precedent, să fi coordonat proiecte şi programe educative sau să utilizeze sistemul educativ informatizat. La evaluarea cadrelor didactice, sînt luate în calcul performanţele obţinute în pregătirea elevilor, precum şi rezultatele acestora la examenele naţionale şi la concursurile şi olimpiadele şcolare. Mai sînt punctate participarea la cursuri de formare, realizarea de proiecte de finanţare din surse extrabugetare, elaborarea şi publicarea unor studii şi articole în reviste de specialitate.