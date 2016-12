Cadrele didactice nu vor mai primi distincţiile pentru merite deosebite

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) au anunţat inspectoratele şcolare judeţene că personalul didactic nu mai poate primi distincţii în acest an, întrucît fostul ministru al Educaţiei, Ecaterina Andronescu, nu a respectat calendarul privind premierea. „Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Oana Badea, a notificat inspectoratele şcolare judeţene că, din cauza nerespectării de către fostul ministru Ecaterina Andronescu a calendarului privind premierea cadrelor didactice performante din învăţămîntul preuniversitar, MECI nu poate emite, în luna octombrie, ordinul privind acordarea de distincţii personalului didactic îndreptăţit să le primească\", au declarat reprezentanţii instituţiei. În documentul trimis inspectoratelor şcolare judeţene sînt prezentaţi paşii pe care MECI i-a făcut pînă la 1 octombrie pentru acordarea distincţiilor „Gheorghe Lazăr\". În 9 iunie, Direcţia Acreditarea, Evaluarea şi Performanţa în Cariera Didactică a solicitat tuturor inspectoratelor şcolare judeţene confirmarea existenţei fondurilor pentru plata premiilor aferente distincţiilor.

Prioritari în anul fiscal următor

În urma centralizării situaţiilor, a fost întocmit ordinul de ministru şi depus la Cabinetul ministrului Ecaterina Andronescu, în aşa fel încît acesta să poată fi semnat pînă la data de 15 iunie 2009, termenul limită. „Abia în data de 30 septembrie 2009, fostul ministru a semnat ordinul privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţămîntul preuniversitar de stat, depăşind cu mult termenul prevăzute de legislaţia în vigoare. În plus, anexele, parte integrantă din ordinul de ministru, nu sînt ştampilate, ceea ce constituie un viciu în procedura de emitere a unui act administrativ şi, în consecinţă, nu poate produce efecte juridice”, au mai afirmat reprezentanţii MECI. Distincţiile pentru cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar - Diploma „Gheorghe Lazăr\", Diploma de Excelenţă şi Adresa de mulţumire publică - se acordă în conformitate cu prevederile Ordinului de Ministru nr. 5435/2006, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţămîntul preuniversitar de stat. „Am primit înştiinţarea potrivit căreia, în acest an, cadrele didactice nu vor mai beneficia de distincţii. În aceeaşi adresă, se specifică că profesorii validaţi în acest an pentru diploma „Lazăr Gheorghe” vor avea prioritate începînd cu viitorul an fiscal”, a precizat purtătorul de cuvînt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, prof. Cristina Maria Ivan.