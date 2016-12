Cafeaua poate preveni deteriorarea vederii

O ceaşcă de cafea pe zi poate salva vederea persoanelor afectate de glaucom şi diabet, boli care provoacă degenerescenţa retinei, au descoperit cercetătorii de la Universitatea Cornell din New York. Cercetătorii americani studiau efectele antioxidante ale cafelei când au descoperit că acidul clorogenic, un antioxidant regăsit într-o proporţie cuprinsă între 7% şi 9% în boabele de cafea, previne deteriorarea vederii şi chiar degenerescenţa retinei, provocată de glaucom, înaintarea în vârstă şi diabet. În studiul publicat de cercetătorii americani în Journal of Agricultural and Food Chemistry se arată că acidul clorogenic administrat şoarecilor a împiedicat degenerescenţa retinei acestora. "Retina este un strat subţire de ţesut din interiorul ochiului, ca un perete interior cu milioane de celule fotosensibile şi celule nervoase care primesc şi organizează informaţiile vizuale. Este, de asemenea, unul dintre cele mai active ţesuturi din punct de vedere metabolic, având nevoie de niveluri crescute de oxigen şi fiind sensibil la stresul oxidativ", a precizat profesorul Chang Y. Lee, coordonatorul studiului. "Cafeaua este cea mai populară băutură din lume, iar acum înţelegem ce beneficii putem obţine de pe urma acesteia", a adăugat Chang Y. Lee. Studii anterioare au arătat că, de asemenea, cafeaua reduce riscul unor boli cronice, precum Parkinson, cancer de prostată, diabet şi Alzheimer, şi al afecţiunilor ce provoacă declin cognitiv, asociate cu vârsta.