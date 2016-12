Cafeaua scade riscul de diabet

Consumul a trei-patru ceşti de cafea pe zi reduce riscul de apariţie a diabetului de tip 2. Concluzia a fost prezentată cu ocazia unui congres al specialiştilor în prevenirea şi tratarea bolii. Ea aparţine Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC), organism susţinut financiar de mari producători de cafea. Fără a pune sub semnul îndoielii seriozitatea acestui institut, concluzia lui merită semnalată. Autorii arată că riscul de diabet de tip 2 scade cu 25% la persoanele care beau trei-patru ceşti de cafea pe zi, acest efect fiind legat de cel puţin trei mecanisme: cafeaua ar stimula metabolismul şi ar creşte consumul energetic; componentele din cafea ar juca un rol important în echilibrul glucozei din sânge; cafeaua conţine substanţe care ar putea îmbunătăţi sensibilitatea la insulină prin mecanisme indirecte. Aceste concluzii se adaugă celor ale altor cercetări asupra cafelei, ale cărei virtuţi pentru sănătate sunt tot mai des scoase în evidenţă de oamenii de ştiinţă dar şi de... producătorii de cafea.