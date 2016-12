Cafeaua şi beneficiile asupra sănătăţii

Consumul de cafea în doze mici şi regulat are importante beneficii asupra sănătăţii. Abuzurile sunt frecvente, iar simplul obicei de a gusta o cafea delicioasă de dimineaţă devine dependenţa de a consuma ceva care să te menţină treaz şi pregătit de a lua decizii, informează care2.com. Crează dependenţă şi acest lucru este unanim acceptat. Specialiştii americani oferă opt motive pentru care obiceiul de a te trezi cu aroma delicioasă a cafelei merită păstrat. Are importante beneficii asupra funcţiei cognitive. Este un excitant mental, măreşte performanţele memoriei şi eficacitatea în rezolvarea unor probleme foarte stresante. Studiile specialiştilor americani au arătat că un consum regulat de cafea are şi rolul de protecţie împotriva Parkinsonului. Cafeaua are şi importante proprietăţi antiîmbătrânire şi previne apariţia Alzheimer-ului datorită influenţei pe care o are asupra funcţiilor memoriei. Previne deficienţele motorii, normalizează funcţionarea cerebrală, prevenind astfel degenerarea ei. Mai mult, cafeaua este şi un bun tonic, creşte gradul de energie. Un consum moderat şi regulat poate influenţa şi scăderea riscului producerii diabetului de tip 2. Este şi o sursă sigură de antioxidanţi, chiar mai mare decât ceaiul. Excesele pot conduce la probleme de tensiune şi implicit afecţiuni ale inimii, cancer şi lipsă de calciu.