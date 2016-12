Că-i uriașă sau infimă, inflația românească e cea mai tare

13 dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au înregistrat o inflație negativă, în octombrie 2015, comparativ cu luna similară din 2014, iar România a avut a doua inflație sub zero din UE, arată datele publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat). Rata anuală a inflației în zona euro a urcat până la 0,1%, în octombrie, de la -0,1% în septembrie, în timp ce în Uniunea Europeană indicatorul s-a situat la zero, de la -0,1% în septembrie. Țările cu cea mai mare inflație au fost Malta (1,6%), Belgia (1,2%), Suedia (0,9%), Austria și Portugalia (ambele cu 0,4%). De cealaltă parte, cele mai scăzute rate anuale au fost înregistrate în Cipru (minus 1,8%), România (minus 1,4%), Bulgaria (minus 1,2%), Slovenia (minus 1,1%) și Spania (minus 0,9%). În zona euro, cel mai semnificativ impact negativ asupra inflației a venit din partea carburanților pentru transport (minus 0,68 puncte procentuale) și combustibilului pentru încălzire (minus 0,22 puncte procentuale).