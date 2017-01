Căile ferate, în pericol

Reprezentanţii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) au recunoscut, după zeci de semnale de alarmă trase de sindicaliştii feroviari, că, în perioada 2008-2009, CFR SA nu a efectuat reparaţii capitale la niciun kilometru de cale ferată. Principala cauză pentru care compania a pus în pericol siguranţa călătorilor, în condiţiile în care astfel de lucrări sunt necesare pentru aproximativ 5.500 de kilometri, o constituie bugetul insuficient de care dispune CFR. „În prezent, se înregistrează 5.493 km de linii curente şi directe scadente la reparaţie capitală, în condiţiile în care, până în 2007, se reparau capital, în limita transferurilor bugetare alocate, sub 40 km pe an, iar în ultimii doi ani (2008-2009), nu s-au efectuat reparaţii la niciun kilometru de cale ferată\", au declarat reprezentanţii ministerului. Infrastructura feroviară este administrată şi întreţinută de CFR SA, companie aflată în subordinea MTI. Veniturile proprii ale CFR SA sunt constituite din taxa pe utilizarea infrastructurii, pe care o percepe de la companiile care transportă mărfuri şi persoane pe calea ferată. Bugetul companiei este completat de sumele alocate de la bugetul de stat. Potrivit MTI, în acest an, fondurile de la bugetul de stat pentru reparaţiile capitale au reprezentat 1,75% din necesarul fundamentat, faţă de 12,76% în perioada 2000-2008. Subfinanţarea infrastructurii feroviare a dus la numeroase restricţii de viteză - ca măsură de siguranţă a circulaţiei - şi scăderea numărului de linii pe care se poate circula cu viteza maximă proiectată.