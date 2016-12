Câine lovit cu toporul în cap pentru că a îmbrâncit un copil

08:13:40 / 01 Iulie 2014

COMPORTAMENT DE DERBEDEU UMAN

Legea EXISTA si trebuie aplicata. Legea nr. 205/26 mai 2004 (actualizata) spune clar sunt INFRACTIUNI toate faptele enumerate la art. 6 din sus citata lege. Astefel: conform art. 6 (1) constituie infractiune actele de cruzime constand in "omorarea animalelor cu intentie", conform art. 6 din Legea 205/2004 lit. "h" maltratarea si schingiuirea animalelor" , cat si art. 6 lit. j" din acelasi act normativ "provocarea de suferinte fizice si psihice prin orice mijloace" constituie FINFRACTIUNE. In acest caz exsista CONCURS DE INFRACTIUNI, (retinand cele 3 aspecte), tinand seama si de latura subiectiva INTENTIA DIRECTA a faptuitorului de a urmari fiind inarmat cu un topor pentru omorarea animalului. In cauza este o lipsa de educatie si o mentalitate care demonstreaza nivelul scazut de civilizatie care se poate dezteleni numai MANU MILITARII cu forta organelor de politie care sa-l traga la raspundere pe acest indivit ce a actionat cu premeditare (ca nu i-a tinut furatul din bidoane) si purtator de topor ca o batista la butoniera. De remarcat, ca este o cruzime pentru care omul "s-a pregatit" dar in acelasi timp si o incalcare a conditiilor de efectuare a eutanasierii, inclusiv in forma care a fost adoptata CA SA NU SPUN CA ACUM PRIN CURTEA DE APEL BUCURESTI este si SUSPENDATA. Politia trebuie sa-si faca treaba pentru tot acest concurs de infractiuni (3 trei la numar). Nimeni nu este mai presus de LEGE (nici macar Basescu), asa ca ...trebuie sa se termine odata si cu derbedeii de acest gen si cu sustinatorii lor (de la nr. 1 si 2). Legea nu este hasna, legea trebui e respectata. Cat priveste apararea individului de "legitima aparare" ea depaseste cu mult limitele apararii normale (alergatul cu TOPORUL si urmarirea animalului pana pe scarile blocului) demonstreaza cu prisosinta aceasta depasirea. Sper ca organele statului sa isi faca datoria si acesti DERBEDEI sa nu mai existe.