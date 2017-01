10:23:57 / 01 Iulie 2014

2014

Oameni buni, suntem in 2014!!! Ar trebui sa tinem cainii pe strazi si copii in casa? Unde este libertatea noastra a oamenilor??? Vrei sa cresti un animal creste-l in casa nu pe strazi. Nicioata nu poti sti ce este in capul unui caine, turbam noi oamenii dar animalele... Traim in 2014 iar intr-o tara civilizata cum se co sidera Romania nu ar mai trebui sa existe caini crescuti la scara. Poate si tatal copilului a exagerat putin dar nu stiu cati dintre voi care sunteti parinti ati fi reactionat cu calm daca viata copilului vostru ar fi pusa in pericol de un maidanez...