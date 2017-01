Câinele fostului viceprimar din Cernavodă a mușcat o femeie

12:47:37 / 27 August 2015

Indiferent de câine

Cine iubeste cainii sa-i tina in casa , in curtea proprie . Cainii care nu sunt iubiti sa dispara. Ce om de pe lumea asta iar placea sa stea inconjurat de soparle, serpi, jaguari, lupi hiene impreuna cu un prieten/prietena la o bere/suc intr-un astfel de ambient. Cui nu-i pasa de situatia maidanezilord, dar vocifereaza aparand sarmanele javre sa se puna in pielea oamenilor și copiilor care sunt încolțit de maidane și chear indiferent de rasa. Apoi, daca cumva un caine care are in mod oficial un stapan umbla totusi aiurea pe strazi si musca oameni, stapanul sa fie amendat indiferent ca a fost viceprimar, sau ce relații au...... 😠😠😠