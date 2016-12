Câini otrăviţi fără milă

SUFLETE NEVINOVATE Asociaţia pentru Protecţia Animalelor - filiala Constanţa a intrat, luni după-amiază, în alertă, după ce a fost anunţată de un cetăţean că şi-a găsit câinii otrăviţi. Daniel Mutică, proprietarul câinilor, a reclamat faptul că şi-a găsit cei doi câini pe care îi avea, morţi, pe stradă. Bărbatul crede că vinovat de moartea câinilor este un vecin, Constantin Bădică, despre care el spune că nu suportă animalele. Proprietarul animalelor povesteşte, cu lacrimi în ochi, că nu este pentru prima dată când câinii săi, membrii şi sufletul familiei, mor în condiţii suspecte. „Ne-au murit trei căţeluşi, unul acum trei săptămâni, după ce a luat otravă de la bunul meu vecin. Unul dintre căţei a luat otravă de lângă un pom, care se află în faţa casei lui... Cred că acolo pune otrava, pentru că pe el îl deranjează că îşi mai fac nevoile la copac. Căţeaua cea mare a luat otravă şi nu ştiu cum, s-au jucat ele, şi i-a dat şi celeilalte. Presupun că e o otravă destul de puternică dacă pe una a omorât-o chiar fără să mănânce. Primul câine care a murit a venit de pe stradă, din zona unde locuieşte acest vecin. A venit cu spume la gură, se agita, am încercat să îl salvez dar nu am reuşit. Tocmai de aceea luasem altul, pentru a ne ocupa golul lăsat, însă acum am rămas fără niciunul. Erau totul pentru noi. Dacă nu avem copii mici, toată atenţia şi tot ataşamentul erau îndreptate către ei. Sunt nişte suflete nevinovate. Sunt şase alţi vecini care au rămas fără animalele de companie, tot din cauza lui”, a declarat Daniel Mutică.

„A ARUNCAT OTRAVA PESTE GARD” Şi alţi locuitori de pe strada Războieni, din zona stadionului Farul, spun că au rămas fără animale, identificându-l ca vinovat tot pe Constantin Bădică. Familia Iusuf, care locuieşte exact lângă familia Bădică, spune că vecinul lor se plângea mereu că este deranjat de lătratul câinelui. „El ne-a spus că îl deranjează că latră mereu şi într-o noapte chiar a sunat-o pe nora mea să îi spună că nu mai suportă câinele şi să îi facă ceva să nu mai latre. După un timp l-am găsit mort lângă cuşca lui. Tot de la otravă a mai murit şi o cioară. Cred că a aruncat otrava peste gard, pentru că altfel nu avea cum să moară câinele. Pe parcursul anilor mi-au murit mai mulţi câini, dar încă nu avem o dovadă că el este cel care îi omoară”, a declarat Mamut Iusuf. Locuitorii de pe acea stradă mai spun că, în urmă cu o lună, în zona stadionului Farul, au fost găsiţi aproximativ 40 de câini morţi şi că nu este exclus ca autorul acestei tragedii să fie tot vecinul lor.

PLÂNGERE PENALĂ Daniel Mutică este hotărât să depună o plângere penală la Secţia 1 Poliţie Constanţa pe numele vecinului său, deoarece este convins că acesta i-a omorât câinii. Cei care otrăvesc animale riscă amenzi destul de mari. „Amenzile sunt cuprinse între 1.000 şi 5.000 de lei, deoarece ceea ce a făcut suspectul se consideră infracţiune”, a declarat Zeadin Murat, reprezentantul Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor Constanţa. Trupurile neînsufleţite ale câinilor au fost duse la Direcţia Sanitar Veterinară din Constanţa, în vederea efectuării necropsiei şi pentru a se stabili exact cauza decesului.

FURADAN Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Sanitar Veterinare din Constanţa, în majoritatea cazurilor de acest gen, câinii sunt otrăviţi cu furadan. Cu toate că această substanţă este interzisă, sunt persoane care pot face rost de ea, prin diferite mijloace. „Momeala trebuie să fie în alimente, în special în ce mănâncă animalele, precum carne, lactate, ca să le poată atrage. În majoritatea cazurilor, substanţa pe care am găsit-o în corpul animalelor a fost furadan. Substanţele toxice nu au miros urât, iar câinii nici nu prea mestecă, mai mult înghit direct. Această substanţă este foarte puternică, repectiv dacă un bob de porumb este tratat cu furadan, el poate omorî un cal. Nu ştiu prin ce metodă pot intra aceşti oameni în posesia substanţei toxice”, a declarat Gheorghe Dincă, director adjunct la DSV Constanţa.