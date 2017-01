Câini și pisici omorâți la Valu lui Traian! Masacrul, un fleac pentru primar!

Un cititor a trimis la adresa redacției noastre fotografii cutremurătoare ce prezintă imaginea completă a măcelului care a avut loc în data de vineri, 8 iulie, în Valu lui Traian. Cadavrele mai multor câini și pisici au fost găsite atunci pe o stradă din localitate, în zona de pădure, dar și în curțile oamenilor. Martorii spun că un angajat al Primăriei Valu lui Traian se face vinovat pentru otrăvirea bietelor necuvântătoare. Însă acest caz grav este total neinteresant pentru edilul Florin Mitroi. Conform consilierei primarului, acesta ar avea timp să vorbească despre cele întâmplate abia săptămâna viitoare, când se întoarce dintr-o delegație importantă. Până atunci... tăcere. În urma articolelor ziarului "Telegraf", o importantă organizație de protecție a animalelor din România a formulat o plângere penală în acest caz.

O țară întreagă a aflat despre masacrul din Valu lui Traian! Vinerea trecută, pe data de 8 iulie, oamenii din localitate au fost martorii unei scene de coșmar. Cadavrele mai multor câini și pisici au fost găsite pe o stradă, în curțile oamenilor, dar și în zona din apropierea pădurii. Bietele animale ar fi fost otrăvite cu Furadan. Oamenii spun că un angajat al Primăriei se face vinovat de nenorocire și că acesta ar fi otrăvit câinii și pisicile de pe străzi în fiecare an. Reprezentanții Federației pentru Protecția Animalelor și Mediului (FPAM) au decis să depună o plângere penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în urma informațiilor apărute în ziarul "Telegraf".

„În urma mediatizării cazului de la Valu lui Traian, FPAM a formulat plângere penală ca persoană interesată privind infracțiunea de omorâre cu intenție a animalelor. Având în vedere că astfel de fapte cu spectru larg de acțiune nu pot fi decât comandate și executate de către autoritatea publică locală, organizația noastră a decis să depună plângerea la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Noi suntem convinși de faptul că angajații Primăriei nu ar fi executat astfel de acțiuni fără a primi un ordin, fie el și verbal, de la primar. Noi, Federația, dorim ca aceste verificări să fie efectuate cu responsabilitate maximă și ca persoanele vinovate să fie pedepsite conform legii", a declarat Mircea Șerbănoiu, președintele FPAM.

A MURIT ÎN TIMP CE ÎȘI ALĂPTA PUII!

Oripilat de scenele de coșmar la care a fost martor, un bărbat din Valu lui Traian a decis să aducă la adresa redacției ziarului "Telegraf" mai multe filmări și poze cu scena masacrului. O cățea care alăpta nouă pui a fost ucisă cu o substanță toxică. Localnicul, un om cu suflet, a îngropat bietul animal și i-a pus o cruce la căpătâi... „Sâmbătă, 9 iulie, am găsit o cățelușă cu nouă pui, moartă. Am fost cutremurat să-i văd pe cei nouă pui cum continuă să sugă lapte de la mama lor care murise. Nenorocirea asta s-a întâmplat pe strada Valea lui Pavel. În fiecare zi hrăneam acea cățea și mă atașasem de ea. Am luat puii și i-am adus la mine acasă. I-am hrănit cu seringa și acum le dau să mănânce cu biberonul. Când se vor face mari, le voi găsi un stăpân. Nemerniciile acestor oameni nu se opresc aici. Duminică am fost în lizieră, acolo unde am găsit alte două pisici și două păsări sălbatice, moarte. De șase ani se dă cu otravă la noi, la sfârșitul primăverii și la începutul iernii. Sigur este vorba despre Furadan, pentru că substanța găsită de mine pe mâncare este rozalie. În luna februarie a anului trecut i-am scris primarului o petiție semnată de mine și de soția mea. I-am spus că se pune otravă și că sunt și copii care se joacă în lizieră. Nici până în ziua de azi nu mi-a dat un răspuns...", a povestit Gianino Fărcășanu.

PRIMARUL ARE TREBURI MAI IMPORTANTE...

Chiar dacă situația este una gravă și toată lumea cere explicații pentru nenorocirile din Valu lui Traian, primarul Florin Mitroi continuă să păstreze tăcerea în ceea ce privește acest caz grav. El nu a putut fi contactat pentru un comentariu nici până la ora redactării celui de-al treilea articol în legătură cu acest subiect. Consiliera edilului susține că acesta are un program foarte încărcat și nu poate să ofere un punct de vedere decât miercurea viitoare, atunci când va reveni dintr-o delegație.

