Câini și pisici otrăviți în Valu lui Traian! Primarul reacționează în urma anchetei!

Procurorii constănțeni au primit de la localnici probe video, foto și tipărite care redau imaginea masacrului din Valu lui Traian. Vorbim despre cazul tragic al câinilor și pisicilor care au murit, la începutul lunii iulie, în chinuri groaznice după ce au fost otrăviți. Oamenii sunt convinși de faptul că un angajat al Primăriei se face vinovat pentru această nenorocire. În cele din urmă, după două săptămâni de așteptare, edilul Florin Mitroi a făcut primele declarații legate de acest caz. Vezi în pagina "Eveniment" ce a spus primarul din Valu lui Traian!

Nu vor uita niciodată ziua neagră de vineri, 8 iulie. Locuitorii din Valu lui Traian au jurat că vor face tot ce le stă în putere pentru a-i prinde pe cei care au otrăvit câinii și pisicile din comună. Cu două săptămâni în urmă, oamenii au contactat redacția cotidianului "Telegraf" pentru a face public cazul, iar apoi au prins curaj și au strâns mai multe probe pe care le-au pus pe masa procurorilor constănțeni. Martorii sunt convinși că un angajat al Primăriei din Valu lui Traian se face vinovat pentru otrăvirea bietelor necuvântătoare. Iar nenorocirile par că nu se mai termină în această localitate.

„Pe data de 18 iulie am găsit alt câine, un alt biet animal, care a fost de asemenea ucis prin otrăvire. Cadavrul l-am descoperit între două case din localitate. Chiar înainte să se întâmple asta, pe data de 15 iulie am mers la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, unde am depus o sesizare cu privire la masacrul care a avut loc la noi în localitate. Am scris în sesizare despre otrăvirea animalelor fără stăpân. Atunci mi-a murit și mie o pisică sănătoasă, cu microcip, sterilizată și cu carnet de sănătate. Am cerut să se găsească vinovații! De asemenea, am probe depuse la dosar, probe foto, video cu animalele moarte de pe străzi. Am depus și probe scrise. Am depus copie după carnetul de sănătate al pisicii. De asemenea, am înaintat o copie după petiția pe care am făcut-o anul trecut, în februarie, prin care aduceam la cunoștință Primăriei despre un alt episod groaznic în care mai multe animale au fost otrăvite. La acea petiție nu am primit răspuns de la autorități nici până în ziua de azi. Nu se întâmplă nimic aici!", a declarat Gianino Fărcășanu.

Mediatizarea cazului, plângerea penală formulată de Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța și sesizarea depusă de martorul Gianino Fărcășanu la Parchetul de pe lângă Tribunal au făcut ca primarul Florin Mitroi să iasă public, în sfârșit, cu un punct de vedere oficial în acest caz. Localnicii spun că au sesizat Primăria despre faptul că au fost otrăvite animale și în anii trecuți, însă edilul îi contrazice pe oameni.

„Nu am mai auzit ca așa ceva să se întâmple până acum la noi în localitate. Noi am demarat o anchetă internă în cadrul Primăriei după acest incident. Nu cred că un angajat al instituției se face vinovat pentru ce s-a întâmplat, dar trebuie să așteptăm și să avem în vedere faptul că este și o anchetă penală în curs, coordonată de procurori. Vrem să rezolvăm această situație, așa că în următoarea ședință a Consiliului Local vom pune în discuție un studiu de fezabilitate pentru construirea unui adăpost public pentru câini. Nu vreau să închei contract cu o societate care se ocupă de prinderea animalelor. Nu este o soluție viabilă. Vrem să găsim o variantă mai bună!", a declarat Florin Mitroi, primarul comunei Valu lui Traian.

O țară întreagă a aflat despre măcelul din Valu lui Traian! Pe data de vineri, 8 iulie, oamenii din localitate au fost martorii unei scene de coșmar. Cadavrele mai multor câini și pisici au fost găsite pe o stradă, în curțile oamenilor, dar și în zona din apropierea pădurii. Bietele animale ar fi fost otrăvite cu Furadan. Oripilat de scenele de coșmar la care a fost martor, un bărbat din Valu lui Traian a decis să aducă la redacția ziarului „Telegraf“ mai multe filmări și poze cu scena masacrului. O poză zguduitoare prezintă o cățea care alăpta nouă pui și care a fost ucisă cu o substanță toxică.

