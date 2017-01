Câini și pisici uciși în Valu lui Traian! Primarul, așteptat să dea răspunsuri!

10:18:58 / 11 Iulie 2016

LA SUBIECT

In primul rand vreau sa felicit redactia ziarului "Telegraf" ca a facut public acest scandal, care NU ARE VOIE sa treaca neobservat si nesanctionat PENAL cu INCHISOARE. Fotografiile sunt concludente, analizele de laborator sunt probe DIRECTE pt a face dovada ca erau SUBSTANTE INTERZISE, ce nu sunt libere pe piata, ceea ce dovedeste cu prisosinta un concurs de infractiuni.Declaratiile oamenilor sunt terifiante. Toate pagubele sa se IMPUTE PRIMARIEI, aceasta este si va ramane parte responsabila civilmente. Cand o sa existe RASPUNDEREA, dar la modul real si nu parat, aceste fapte vor lua sarsit, pana atunci .....ziarele, politia, Directia Sanitar Veterinara si oamenii de buna credinta, vor da tot sprijinul pentru a se pune acapat acestor atrocitati. Am vazut si alte comentarii, postate vineri 9 iulie 2016, ce aprobau su apaudau CRUZIMEA, sincer va spun NU FAC CINSTE POPORULUI ROMAN, nu cruzimea trebuie sa ne caracterizeze ca sa dau si un alt amanunt aceste postari prin ele insasi sunt INFRACTIUNI (apologia infractiunii,lauda ei). Romania nu are nevoie de infractori, locul lor este asa cum spune si colegul de mai sus la PUSCARIE.