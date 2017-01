Câini ucişi cu bestialitate!

12:59:54 / 09 Aprilie 2014

ucidere de caini

Acesta este unul dintre rezultatele vaietelor canofililor. Desi niste comentatori (ori canofili, ori interesati sa castige bani la infinit de pe spinarea maidanezilor, ergo interesati sa tot existe maidanezi, ergo sa nu fie luati decat cu mare greutate de pe strazi si in nici un caz ucisi prin eutanasiere, lovire cu bata in cap, otravire, spintecare, etc.). Cei care posteaza acuzand ca sunt ucisi cainii sa se duca in desertul Taklamakan si sa stea acolo cu cainii pe care ii iubesc atat.