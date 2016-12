Câinii fără carnet de sănătate, arest la domiciliu

13:55:09 / 16 Martie 2014

Amenda pentru cei ce nu strang rahatul cainilor lor

Nimeni nu vorbeste(primarie) despre mizeria care o lasa peste tot. Eu stau la parter. Este spatiu verde in fata blocului. Proprietarii de caini vin de peste tot sa-si faca(potaile) nevoile aici. Sa te fereasca sfantul sa te iei de ei. Te fac albie de porci. Si nici macar nu lociesc in blocul nostru. Este un batran care are 3 caini. Locuieste la o distanta considerabila de noi, dar in fiecare zi vine cu cainii in fata blocului nostru. S-ar putea sa aiba reducere la plata caldurii, dar are bani sa creasca 3 caini. Ca el sunt multi. M-am saturat sa tot calc in cacatul lor.