„Câinii“ lui Bogdan Mirică, elogiați la Cannes

Thriller-ul „Câini”, debutul în lungmetraj al lui Bogdan Mirică, a fost bine primit de critica de specialitate, filmul fiind proiectat, duminică seara, la Festivalul Internațional de la Cannes, în cadrul secţiunii Un Certain Regard a competiţiei oficiale.

Acțiunea dramei-thriller se petrece într-un sat dobrogean, în apropierea graniţei cu Ucraina, în distribuţie regăsindu-se actorii: Dragoş Bucur, Vlad Ivanov şi Gheorghe Visu.

„În clipa în care am citit scenariul şi Bogdan (n.r. - Mirică) mi-a spus că l-a scris gândindu-se la mine, aveam 87 de kilograme şi mi-am dorit foarte tare să fiu capabil să ajung în primul rând la aspectul fizic al personajului. Am ţinut un regim alimentar şi, când am văzut că dă rezultate, am început să mă pregătesc sufleteşte pentru personaj, să caut să văd ce avem noi în comun. Şi asta mă duce undeva în tinereţea mea, la începutul anilor '80. E acelaşi gen de personaj, dar cu 40 de ani mai bătrân”, a spus Gheorghe Visu.

Referindu-se la lungmetrajul său de debut, la al cărui scenariu a început să lucreze acum patru ani, Bogdan Mirică spune: „Chiar și azi mai există locuri în România - zone rurale, uitate de Dumnezeu - unde legea e doar un concept îndepărtat şi abstract. Ce funcţionează cu adevărat e legea pe care şi-o fac oamenii care trăiesc acolo. Plasat într-un astfel de loc - în câmpiile nesfârşite ale Dobrogei -, filmul e un labirint moral şi emoțional care porneşte de la un conflict vechi de când lumea: lupta cu aproapele”.

„Bogdan Mirică debutează cu un lungmetraj foarte convingător, jonglează cu indicii de thriller sinistru. A ales să ritmeze filmul în manieră tensionată, low-key. Tensiunea se contopeşte subtil, „la nivel molecular”, cu o căldură excesivă şi cu întâmplările bizare pe care protagonistul le descoperă în Dobrogea. Este o pildă despre anarhie, în care ameninţarea ce planează asupra oamenilor este filtrată, percutantă, livrată în doze mici, cinematografice. Din tradiţia locală atavică se desprind scenele de violenţă”, a scris „Screen Daily“.

Proiectul „Câini” a fost susţinut de Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC), primind o finanţare de 395.000 de lei, în primăvara anului 2014, CNC Franţa (Centre national du cinéma et de l'image animée), CNC Bulgaria, Canal +, EURIMAGES şi Fundaţia GAN (Franţa).

