Câinii și pisicile „mănâncă“ 782 milioane lei pe an

Românii au cumpărat anul trecut produse pentru animalele de companie de 782,6 milioane lei, cu 4,8% peste valoarea din 2013, din care 96% reprezintă hrană, mărcile proprii ale retailerilor având o contribuţie importantă la această evoluţie, potrivit datelor Euromonitor. Suma medie cheltuită de un român pentru un animal de companie este de 111,2 lei, în creştere cu 8,6% faţă de anul anterior, iar pentru 2015 este prognozată o sumă de 120,8 lei. Mărcile proprii ale retailerilor ocupă locul 5 în topul celor mai vândute produse, cu o cotă de piaţă de 4,6%, fiind devansate de două produse ale Nestle (Purina Friskies şi Purina Darling) şi de două produse ale Mars Inc (Chappi şi Pedigree). Următoarele branduri în top sunt Skipper (Nordic Petfood AB), Happy Dog (Interquell GmbH), Bewi Dog (Bewital petfood GmbH & Co KG), Whiskas (Mars Inc) şi Kitekat (Mars Inc).